TE: Autoilijoiden kulut jakautuvat jyrkästi, nämä ryhmät hyötyvät selvästi

Bensan hinnan lasku sekä edullinen sähkö ovat hillinneet autoilun hintaa. Toisaalta uusien autojen hinnat kasvavat verotuksen seuraksena, mikä nostaa osan autoilijoista kuluja, kertoo Talouselämä.

Tasaisesti autoilun hintaa on nostanut arvonlisäveron korotus 24 prosentista 25,5 prosenttiin.

Erityisesti lataushybridiautojen kulut ovat nousemassa. Niiden verotusarvo nousee vuoden 2026 alusta 85 eurolla kuussa.

Lisäksi EU uudelleenarvioi lataushybridien todellisia päästöjä. Autoilijat käyttävät latausta hyvin vähän, mikä tarkoittaa suurempaa polttoainekulutusta. Todellisiin päästöihin perustuva wltp-arvo sekä siihen sidottu, ostovaiheessa maksettava autovero, nousevat.

Autoveron korotus voi olla jopa yli tuhat euroa.

Kolmanneksi lataushybridien hintaa nostaa hallituksen ensi vuodelle tekemä ajoneuvoverotuksen korotus. Se kohdistuu erityisesti sähköautoihin ja ladattaviin hybrideihin. Korotus on bensiinihybridillä noin 80 euroa vuodessa ja täyssähköautolla 90 euroa vuodessa.

Sen sijaan ladattavan dieselhybridin vero pienenee 140 euron verran.

Bensiiniautolla ajava voi hyötyä hallituksen kaavailemista uudistuksista. Hallitus suunnittelee polttoaineiden hiilidioksidiveron laskemista 100 miljoonalla eurolla seuraavan kahden vuoden aikana. Tämä tarkoittaisi ensi vuodelle 2–3 sentin alennusta litrahintaan.