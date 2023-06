TE: Aurinkopaneelien potentiaali edelleen kova

Sähkön hinnan nousu sekä keskustelu energiakriisistä nostattivat aurinkopaneelien kysyntää viime vuonna. Vaikka paneelien kysyntä on vähentynyt viime vuodesta, itse buumi näyttäisi silti jatkuvan, uutisoi Talouselämä.

Sähköyhtiö Helenin myynti- ja asiakaspalvelujohtaja Anu-Elina Hintsan mukaan yhtiön aurinkopaneelikauppa kävi vielä ensimmäisellä vuosineljänneksellä kovilla kierroksilla. Sähkön hinnan lasku ja rahoituskulujen nousu on kuitenkin hillinnyt kuluttajia.

– Nämä huomioon ottaen kysyntä on kuitenkin terveellä tasolla. Paneeleja myydään enemmän kuin toissa vuonna, Hintsa sanoo. Myös alaa kiusanneet pitkät toimitusajat näyttävät helpottavan.

Yhtiö näkee paneelimarkkinoissa yhä kovan potentiaalin.

– Tämä on tulevaisuuden teknologia ja tuotantomuoto. Kysyntä on pitkässä juoksussa korkealla, vaikka siinä on pientä syklisyyttä, Hintsa jatkaa.

Samoilla linjoilla on myös valtion omistaman kestävän kehityksen asiantuntijayhtiön Motivan asiantuntija Milja Aarni.

– Joitain ihmisiä varmaan hillitsee alhainen sähkön hinta, mutta harva tekee ratkaisua sen perusteella, mikä hinta on juuri tällä hetkellä, Aarni sanoo.

Sähkön hinta nousi dramaattisesti viime syksynä. Tämä sai Aarnin mukaan vallalle ajatuksen siitä, että aurinkopaneeleja tulisi asentaa katolle niin paljon kuin vain mahdollista. Tuleva hintataso on kuitenkin suurella todennäköisyydellä halvempi.

– Mutta paneelit ovat keskimäärin 30 vuotta käytössä, eikä kukaan osaa arvioida, mitä sähkön hinta on muutaman vuoden päästä, Aarni sanoo.

Myös Turussa kiinteistöfirmaa pyörittävä Antti Sieppi on ollut aurinkopaneeleihinsa tyytyväinen. Sieppi asensi yrityksensä katolle viime vuonna 650 aurinkopaneelia.

– Tienasin sähköä myymällä noin 12 000 euroa viime syksynä. Silloin oli puolet paneeleista käytössä ja pörssisähkö pilvissä. Sain takaisin noin 15 prosenttia sen hetkisestä investoinnista, Sieppi kertoo Talouselämän haastattelussa.

Siepin mukaan paneeleja pitääkin tarkastella pitkän ajan sijoituksena. Myös ympäristötekijöillä on oma itseisarvonsa.

– Tällaisia investointeja pitää katsoa viiden vuoden periodeissa. Eikä kaikkea voi mitata rahassa. On hienoa kun voi tehdä jotain konkreettista maapallon eteen, yrittäjä kiteyttää.