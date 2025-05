Tätä pidetään sopivan hintaisena lahjana valmistuneelle

Prisman asiakasomistajilleen teettämä kyselytutkimus paljastaa, minkä hintaista lahjaa valmistuneelle pidetään sopivana.

Kyselyn mukaan lähes puolet (46 prosenttia) vastaajista on sitä mieltä, että 50-100 euroa on maksimisumma, jonka valmistujaislahjaan voi käyttää. Noin joka neljäs (23 prosenttia) puolestaan piti maksimina 100-200 euron summaa.

Minimipanostuksesta puhuttaessa suurin osa (40 prosenttia) vastaajista pitää 30-50 euron summaa sopivana. Sen jälkeen vastauksissa on hajontaa: hieman yli joka viides (22 prosenttia) koki sekä 10-30 euroa että 50-100 euroa riittävänä.

– Lahjaa etsittäessä summaa tärkeämpi on miettiä, onko lahja saajalleen mieluisa ja että lahjanantaja ylipäätänsä haluaa muistaa toista. Meillä jokaisella on oma budjettimme, ja ajatus on tärkein. Sinänsä tulos vastaa hyvin esimerkiksi Prismasta yleisimmin ostettujen lahjojen hintahaarukkaa, Prisman kodin myyntipäällikkö Matti Viitanen kertoo S-ryhmän tiedotteessa.

Tutkimuksessa sopivimmaksi valmistujaislahjaksi nousivat lahjakortit (70 prosenttia), raha (66 prosenttia) ja korut (44 prosenttia). Vastaajat saivat valita useita vaihtoehtoja.

– Nämä ovat kaikki hyvin klassisia valmistujaislahjoja. Prismassa olemme kuitenkin huomanneet, että viime vuosina suosituiksi lahjoiksi ovat nousseet muun muassa aterin- ja astiasarjat sekä muumituotteet. Myyntidatasta voidaan ylipäätänsä päätellä, että lahjaksi ostetaan yhä enemmän oikeasti käytössä tarpeellisia asioita. Uskomme trendin jatkuvan myös tänä vuonna, Viitanen kertoo.

Prisman kyselyyn vastasi yli 1 300 asiakasomistajaa.