Tätä menestyskirjaa ryhdytään itänaapurissa levittämään maan alla

Vladimir Putinin arkkivihollinen, sijoittaja ja Magnitski-kampanjan vetäjä Bill Browder on kirjoittanut karuista Venäjä-kokemuksistaan kaksi menestysteosta. Red Notice -kirja sai äskettäin jatkokseen teoksen Freezing Order.

Bill Browder twiittaa nyt, että teoksesta on tehty venäjänkielinen käännös ja painos.

– Koska yksikään Venäjän kustantaja ei koskisi siihen, käänsimme sen itse. Fyysisiä kopioita tuodaan toisinajattelijoiden toimesta (kuten Samizdatia), Bill Browder kirjoittaa.

Ilmaiskopioita venäjänkielisestä painoksesta saa tämän linkin takaa. Browder kehottaa twiitissään levittämään sanaa.

The Russian edition of FREEZING ORDER is out. Since no Russian publisher would touch it, we translated it ourselves. Physical copies will be brought in by dissidents (like Samizdat) and we’re offering free copies online here: https://t.co/9TRWcPJR3h.

Please spread the word pic.twitter.com/Zr1iBpRHQN

— Bill Browder (@Billbrowder) September 2, 2022