”Tätä hallitusta ei olisi koskaan syntynyt ilman keskustan tukea”

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen muistelee kotisivuillaan eduskunnan päättynyttä vaalikautta. Se jää hänen mukaansa historiaan erilaisuudessaan, ”ei juuri normaalia aikaa ja hetkeä”.

Vaalikautta leimasivat korona, ”pahan irti päästänyt” diktaattori Vladimir Putin ja Natoon liittyminen.

– Vielä vuosi sitten tammikuussa keskusta ja vasemmistopuolueet vastustivat Nato-jäsenyyttä. Nyt olemme liittymässä Natoon. Iso kiitos tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja Suomen kansan tuen. Jopa he joiden koko poliittinen ura on rakentunut jonkinlaisen Naton ja myös USA:n vastustamisen varaan ovat nyt kääntyneet kannattamaan Natoa ja Yhdysvaltoja. Hyvä niin ja muistetaan heidät mieluummin siitä kuin vuoteen 2022 asti jatkuneesta suomettumisesta, Timo Heinonen kirjoittaa.

– Ja jäähän tämä kausi myös historiaan – ja onneksi myös hallituksena nyt jo historiaan – holtittomasta velkaantumisesta.

– Keskustalaisten valtiovarainministereiden johdolla on velkaa otettu koronan ja Ukrainan Putinin sodan lisäksi surutta miljardeja ja miljardeja sinne ja tänne. Hallitus on pysynyt kasassa vain jakamalla velkarahaa suruttomasti omille läheisille hankkeille ja saajille.

Heinosen mukaan hallitusneuvotteluiden keskustan kokoushuoneen fläppitaulu ”Rahaa on” on ohjannut hallituksen talouspolitiikkaa, jota on tehty keskustan johdolla.

Kansanedustaja listaa, että moni asia vaalikauden jäljiltä on huonommassa kunnossa kuin hallituksen aloittaessa:

* Lääkärijonot ovat pitkiä. Lapsia lennätetään saamaan hoitoa Tanskaan, kun kotimaassa ei hoitoa ole tarjolla.

* Vanhustenhoito on historiallisen huonossa kunnossa. ”Paljon huonommassa kunnossa kuin silloin, kun tämä hallitus tai sen puolueet voittivat vuoden 2019 eduskuntavaalit lupaamalla laittaa vanhustenhoidon kuntoon. Lupaus on petetty ja hoivakoteja suljetaan, kun hoitajia ei ole ja lainsäädäntöä ei pystytäkään arjessa noudattamaan”.

* Maatalous on tällä vaalikaudella ajautunut historiallisen syvään kriisiin – kannattavuuskriisi on vain päivä päivältä pahentunut. Joka päivä kolme maatilaa lopettaa toimintansa kannattamattomana ”vaikka huomennakin tarvitsemme ruokaa”.

* Peruskoulumme on huonossa jamassa. Oppimistulokset laskevat ja kouluistamme tulee päivä päivältä huonompia viestejä, miten lapset eivät enää opi edes perusasioita ja peruskoulusta pääsee läpi ilman edes välttävää lukutaitoa puhumattakaan matematiikan osaamisesta. Erityisopetus sakkaa ja erityistä tukea tarvitsevat lapset eivät saa tarvitsemaan apua ja tukea vaan heitä sijoitetaan isoihin normaaleihin luokkiin ilman riittävää tukea.

* ”Tiestömme on historiallisen huonossa kunnossa Sanna Marinin hallituksen ja SDP:n ja keskustan jäljiltä. Tänä vuonna korjausvelka nousee yli 9000 kilometriä huonokuntoisten asfalttiteiden osalta.

* ”Myös raidepuolella koko vaalikausi on hukattu metsärata- ja muine luotijunapuuhasteluineen”.

– Vanha opetus, että jätä talo seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa missä sen itse sait, on nyt keskustalta Annika Saarikon kaudella unohtunut, Timo Heinonen toteaa.

– Ja pitää muistaa, että tätä vasemmistohallitusta ei siis olisi koskaan syntynyt ilman keskustan tukea eikä tämä hallitus olisi pysynyt kasassa koko kallista nelivuotiskautta ilman keskustan tukea. Keskusta on ollut vihervasemmistolaisen politiikan pönkäpuolue ja kantaa tästä nyt vastuuta.

Heinosen mukaan hyvä kuitenkin on, että ”vaalit edes tämän hallituksen kaatavat. Historiaan jää. Hyvä niin”.