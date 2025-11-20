Verkkouutiset

Myös täysistuntosalin ministeriaitio tyhjeni poikkeuksellisesti kyselytunnin jälkeen. Eduskunnan verkkolähetys

Tätä ei nähty televisiossa: Kansanedustajat Eduskuntatalon väestösuojiin

  • Julkaistu 20.11.2025 | 17:15
  • Päivitetty 20.11.2025 | 17:37
Edustajat siirtyivät varautumisharjoituksessa maanalaisiin tiloihin.
Eduskunnan täysistunto keskeytettiin torstaina poikkeuksellisesti heti televisioidun kyselytunnin jälkeen.

Kansanedustajat harjoittelivat ensimmäistä kertaa suojautumista joukolla Eduskuntatalon kellariosiin. Kyse oli valmistautumisesta toimintaan poikkeusoloissa.

Varapuhemies Paula Risikko kehotti edustajia poistumaan täysistuntosalista ja jättämään elektroniset laitteet matkalla kellaritiloihin.

Risikon mukaan kaikenlaisen epävarmuuden lisääntymisen vuoksi kaikki vastuulliset toimijat harjoittelevat. Varapuhemiehen mukaan tieto eduskunnan harjoittelusta ei ole salaista, mutta harjoituksen sisältö ei ole julkinen.

Kansanedustajille oli määrä myös jakaa varautumisopas. Istunnon oli määrä jatkua kello 19.

 

