Tätä Britannian hävittäjät harjoittelevat pian Suomessa

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmavoimat (RAF) suunnittelee osoittavansa, että Eurofighter Typhoon FGR4 ja Lockheed Martin F-35B voivat toimia maanteiltä osana hajautettua toimintastrategiaa, kertoo Aviation Week.

Demonstraation on määrä tapahtua ensi vuonna sekä Suomessa että Britanniassa

Eurofightereita on tulossa Suomeen maantietukikohtaharjoitukseen parin kuukauden sisään, mikä voi tarkoittaa osallistumista Baana 23 -harjoitukseen Tervossa 18–27. syyskuuta.

Suomen ilmavoimat harjoittelee rutiininomaisesti F/A-18C/D Hornet -hävittäjillä maantietukikohtatoimintaa toisin kuin Britannia ja muut Nato-maat. RAF haluaa alkaa hyödyntää myös kotimaansa maantieverkostoa.

F-35B-koneiden osalta maantieharjoitusta vasta kehitellään ja se toteutetaan todennäköisesti Britanniassa. Sitä varten RAF suunnittelee päällystävänsä enintään 450 metrin pituisen tienpätkän AM-2-alumiinimatoilla, mikä mahdollistaisi F-35B:n lyhyet lähtökiidot ja pystysuorat laskeutumiset vahingoittamatta tien pintaa.

Kumpikin demonstraatio on osa suurempaa ponnistusta RAF:n harjoitustoiminnan toden- ja ajanmukaistamiseksi. Suomi ja Ruotsi ovat säännöllisesti harjoitelleet joukkojen hajauttamista päätukikohdistaan siltä varalta, että Venäjän hyökkäys tuhoaisi niiden kiinteän infrastruktuurin tuntien kuluessa sodan alkamisesta.

Kylmän sodan aikana muut Naton jäsenet käyttivät myös hajautettuja toimintamalleja, mutta strategian aiheuttamat ylimääräiset kulut – kuten varaosien ja koulutettujen mekaanikkojen lisätarve – on saanut monet ilmavoimat keskittymään päätukikohtien tehokkuuden optimointiin. Hajautetun operoinnin kuluja kasvattavat myös hävittäjien kasvanut monimutkaisuus.

Demonstraatioiden on määrä paljastaa, onko RAF:n kyvyissä aukkoja toimia lyhyitä jaksoja päätukikohtien ulkopuolella. RAF:n kirjavahvuudessa on 119 Eurofighter Typhoon FGR4:ää ja 26 Lockheed Martin F-35B Lightning II:ta. Britannian puolustusministeriön suunnitelmissa on hankkia yhteensä ainakin 75 F-35-konetta. Alkuperäinen tavoite oli 138 konetta.