Tässä on Vladimir Putinin ehdotus rauhasta

Venäjän presidentti Vladimir Putinin uusimman rauhanehdotuksen keskiössä on tulitauko vastineeksi yhden kolmasosan luovuttamisesta Ukrainalle kuuluvasta Donetskin alueesta, kertoo The Wall Street Journal.

Sen sijaan Venäjä ei ole valmis vetäytymään muilta miehitetyiltä alueilta, kuten Zaporižžjan ja Hersonin alueilta, vaan ehdottaa rintamalinjojen jäädyttämistä näillä alueilla. Tämä tarkoittaa käytännössä, että Venäjän nykyiset vallankäyttörajat vahvistettaisiin ilman Venäjän vetäytymistä. Esityksessä ei kuitenkaan aiemmasta poiketen mainita Ukrainan demilitarisointia eikä hallituksen vaihtoa.

Euroopan vastaus ehdotukseen on ollut yksiselitteisen torjuva. Eurooppalaiset johtajat korostavat, että tulitauon on oltava ensimmäinen askel – ja sen on astuttava voimaan ilman ehtoja.

Lisäksi Euroopan näkemyksen mukaan alueluovutuksista voidaan keskustella vain vastavuoroisuuden pohjalta, jolloin yksipuoliset alueluovutukset Ukrainalta eivät ole hyväksyttäviä, vaan mahdolliset aluevaihdokset edellyttävät myös Venäjän vetäytymistä miehitetyiltä alueilta.

Lisäksi turvallisuustakuiden merkitys nähdään ratkaisevana. Euroopassa vaaditaan, että mikäli Ukraina tekee myönnytyksiä, niitä on suojattava myös takeilla, mukaan lukien mahdollinen NATO-jäsenyys osana neuvottelujen pohjaa.

Euroopan johto painottaa, että mikään rauhansopimus ei voi olla kestävä tai legitiimi ilman Ukrainan täysimääräistä osallistumista neuvotteluihin.

– Ukrainan tulevaisuudesta ei voida päättää ilman ukrainalaisia, jotka ovat taistelleet vapautensa ja turvallisuutensa puolesta yli kolme vuotta, sanoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi torjuu Putinin ehdotuksen jyrkästi ja pitää sitä yrityksenä pakottaa Ukraina hyväksymään mahdottomia ehtoja.

– Se on suunnitelma palauttaa keskustelu mahdottomaan, Zelenskyi sanoo.

– Ukraina ei luovuta maataan kenellekään, hän lisää.

Varsinaisen rauhan mahdollisuus asetetaan kyseenalaiseksi. Useiden eurooppalaisten arvioiden mukaan Venäjän ehdotus ei ole askel kohti kestävää rauhaa, vaan pikemminkin kohti haurasta tulitaukoa, joka hyödyttäisi vain Venäjää.

– Hauras tulitauko palvelisi vain Venäjää, vahvistaen sen valloituksia ja heikentäen Ukrainan mahdollisuuksia puolustautua, Euroopan unionin ulkoasianedustaja Kaja Kallas varoittaa.

Euroopan ja Ukraina ovat esittäneet oman ehdotuksen Yhdysvaltain varapresidentti JD Vancelle, ulkoministeri Marco Rubiolle, Yhdysvaltain erityisedustaja Keith Kelloggille sekä erityisedustaja Steve Witkoffille. Yhteisellä linjalla pyritään muodostamaan punainen lanka tuleville neuvotteluille.

Trump on kertonut tapaavansa Putinin 15. elokuuta Alaskassa keskustellakseen mahdollisesta rauhasta.