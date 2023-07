Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak toivoo, että puolustusvoimat varmistaa Ukrainassa taistelleille suomalaisille vapaaehtoisille riittävän tuen. Monet sotilaat kärsivät palattuaan esimerkiksi mielenterveysongelmista ja traumaperäisistä stressihäiriöistä.

Tutkija on jakanut Twitterissä Ukrainassa taistelleen suomalaismiehen kuvan, joka on aiemmin esiintynyt sosiaalisessa mediassa nimimerkillä Spike. Nyt sotilas on paljastanut kasvonsa ja etunimensä.

– Moni ihmettelee kuka tämä ”Spike” on olevinaan. Nyt en peitä kasvojani enää sillä haluan tuoda tärkeitä teemoja esille kuten PTS ja kertoa tarinat heistä jotka eivät ole täällä enää. Eli hei, minä olen Daniel, sotilas kertoo jutun alta löytyvässä tviitissä.

Charly Salonius-Pasternak patistaa eduskunnan puolustusvaliokunnan jäseniä ajamaan suomalaisille vapaaehtoisille sotilaille konkreettista tukea. Monet sotilasasiantuntijat ovat aiemmin ehdottaneet veteraanistatuksen myöntämistä vapaaehtoisille.

– Tässä on suomalaisen veteraanin kasvot. Ei mitään etuliitteitä. Veteraanin, tutkija kiteyttää tviitissään.

