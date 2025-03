Tässä kunnassa on vähiten valinnanvaraa vaaleissa

Huhtikuun kuntavaaleissa on ehdolla yhteensä 29 950 ehdokasta. Suurissa kaupungeissa tarjontaa riittää, mutta pienemmissä kunnissa ehdolla saattaa olla vain kourallinen ehdokkaita.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että edes suuret puolueet eivät välttämättä ole edustettuina pikkukuntien ehdokaslistoilla.

Tulevissa vaaleissa 63 kunnassa on vähemmän kuin kaksi ehdokasta jokaista valtuustopaikkaa kohden. Vähiten ehdokkaita on kuitenkin pohjoispohjalaisessa Merijärven kunnassa, jossa ehdolle on asettautunut vain 16 ehdokasta.

Vaaleista on siis tuskin tulossa jännitysnäytelmää, sillä Merijärven kunnanvaltuustossa on vain 15 paikkaa. Jokaiselle ehdolla olevalle yhtä lukuunottamatta on siis luvassa valtuustopaikka.

Tällä hetkellä Merijärven valtuustossa istuu 12 keskustalaista ja kolme perussuomalaista. Ne olivat myös kaksi ainoaa puoluetta, jotka asettivat kuntaan ehdokkaita vuoden 2021 kuntavaaleissa. Valtuustossa istuu noin 1,5 prosenttia koko kunnan väestöstä.

Nyt ehdolla olevista 16 ehdokkaasta 11 edustaa keskustaa, kaksi perussuomalaisia, kaksi kristillisdemokraatteja ja yksi sosialidemokraatteja. Näissä vaaleissa merijärveläisiä siis lähes hemmotellaan valinnanvaralla, sillä tarjolla on kaksi kertaa enemmän puolueita kuin viime kuntavaaleissa.

Toisaalta itse ehdokkaiden määrä on laskenut, sillä vuoden 2021 kuntavaaleissa ehdolla oli 21 merijärveläistä.

Valinnanvaran puute ei tosin viimeksi heikentänyt merijärveläisten ääniaktiivisuutta: Kunnan äänestysprosentti oli viimeksi 67,1 prosenttia, kun koko maassa se oli 55,1 prosenttia.

Reilun tuhannen asukkaan Merijärvi sijaitsee eteläisellä Pohjois-Pohjanmaalla noin 25 kilometriä Ylivieskasta pohjoiseen. Kyseessä on asukasluvultaan Manner-Suomen yhdeksänneksi pienin kunta.