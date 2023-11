Tässä kaupungissa ovat Euroopan kauheimmat julkiset toiletit

Brittiläinen kylpyhuonevalmistaja Showers to You on selvittänyt, missä Euroopan kaupungissa on kauheimmat ja likaisimmat yleiset käymälät. Tutkimuksesta kertoo Latvian yleisradio LSM.

Yhtiö analysoi yli 8 000 Googleen jätettyä arvostelua kaupunkien julkisista vessoista. Selvityksessä laskettiin, kuinka monta kertaa kielteisissä arvosteluissa esiintyi sana likainen.

Tämän perusteella kauhujen käymälät sijaitsevat Latvian pääkaupunki Riiassa, joka on myös suomalaismatkailijoiden suosiossa. Kymmenen pisteen puhtausasteikolla kaupungin vessat saivat vain 3,44 pistettä.

Riikaa listalla seurasivat Madrid, Valletta, Tukholma, Wien, Lissabon, Praha, Bratislava ja Rooma.

Suomen julkiset käymälät eivät yltäneet kauheudessaan kymmenen kärkeen.

Selvityksen mukaan Romanian pääkaupunki Bukarestin julkiset vessat ovat saaneet eniten kiitosta puhtaudestaan.