”Tässä hallituksessa ei luvata rahaa lonkalta”

Eduskunnassa pidettiin torstaina uuden hallituksen ensimmäinen kyselytunti. SDP:n uusi puheenjohtaja Antti Lindtman pääsi kysymään rakennusalan kriisistä ja totesi tulevan hiukan ikävä entistä asuntoministeri Jan Vapaavuorta (kok.).

– Ensinnäkään ette te pysty toimettomuutta selittämään Yhdysvaltain finanssikriisillä ja siellä olevalla asuntokuplalla. Ei meillä tässä suhteessa kuplaa ole, Antti Lindtman aloitti.

– Tässä on kyse sadoista yrittäjistä, tuhansista työntekijöistä ja heidän perheistään. He ovat nyt ahdingossa ja epätietoisuudessa, ja tässä jos missä tarvittaisiin nyt toimintakykyistä hallitusta ja laajaa yhteisymmärrystä ja yksimielisyyttä siitä, että käytte tähän toimeen. Me yritimme teitä vähän jo tässä kesällä herätellä, ja hyvä, että työryhmä on laitettu liikkeelle, mutta nyt on kiire.

Lindtman kysyi pääministeri Petteri Orpolta lupausta, että ”otatte hieman johtajuutta ja laitatte nämä toimet liikkeelle?”.

– Jokainen päivä nyt maksaa ja luo lisää epätietoisuutta rakennusalan yrittäjille, työntekijöille ja heidän perheilleen. Kiire alkaa olla kova, edessä on kylmä talvi.

Pääministeri Petteri Orpo vastasi hänestä tuntuvan, että ”tässä asiassa me ollaan taas samaa mieltä sekä siellä salin puolella että täällä aitiossa”.

– Rakennusalan, kiinteistöalan tilanne on todellakin katastrofaalinen, se on pahempi kuin mitä se oli finanssikriisin aikaan. Hallitus ei ole tässäkään asiassa ollut toimeton, olkaa huoleti, vaan nyt jo useampien viikkojen ajan näitä asioita ja tätä tilannetta on selvitetty, asioita on valmisteltu, Petteri Orpo sanoi.

Hän viittasi työryhmään, jonka toimeksianto on parin viikon päästä pidettävään budjettiriiheen.

– Sinne riiheen haetaan konkreettisia keinoja, mitä voimme järkevästi tehdä sen tilanteen helpottamiseksi. Kyse on kymmenistä tuhansista työpaikoista, luultavasti sadoista tai tuhansista yrityksistä, jotka ovat vaikeuksissa tällä hetkellä, alihankkijaketjuista.

– Kyllä me otamme tämän erittäin vakavasti, haemme konkreettisia keinoja, mitä järkevästi voidaan tehdä. Tärkeintä olisi nyt saada se usko, luottamus palaamaan siihen, että markkina toipuu, saadaan talous kasvuun ja sitä kautta päästäisiin kestävälle uralle, Orpo sanoi.

Myöhemmin pääministeri totesi, että ”hallitus on hyvinkin toimintakykyinen. Tässä tehdään täysillä töitä, ja nyt rauhoittaisin mieliä. Kun te kaipaatte niitä keinoja ja toimia ja nauratte työryhmälle, niin 12 päivää on aikaa budjettiriiheen. Budjettiriihessä me tullaan tekemään esityksiä näistä”.

SDP:n Eveliina Heinäluoma kysyi lupausta elvytyspaketista, ”jotta tämä asuntorakentamisen kriisi saadaan pysäytettyä”.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.) vastasi suoraan:

– Tässä hallituksessa ei luvata rahaa lonkalta ennen kuin on mietitty, mistä se rahoitetaan ja miten talous pidetään tasapainossa, Kai Mykkänen totesi.

Mykkäsen mukaan Lindtmanilla ja Heinäluomalla on ”hieno logiikka teillä yrittää väittää, että ei ole tehty jotain, mutta kun teidän ydin on, että käytännössä korkotuettua asumista pitäisi kiihdyttää, niin jos se sillä hoituisi, niin meillähän ei olisi tällä hetkellä rakentamislamaa ollenkaan”.

– Tänä vuonna korkotukivaltuudet ovat ennätystasolla sekä korko- että myöskin investointiavustusten osalta. Meillä on syntymässä sinänsä vähän enemmän korkotukipäätöksiä kuin viime vuonna, mutta sitä valtuutta on käyttämättä. Jos saatte kaupunkiyhtiöt nopeammin hakemaan sellaisilla hakemuksilla, jotka menevät ARAsta läpi, me saadaan jo heti tässä kuussa tehtyä lisää, ja tullaan tekemäänkin, ministeri Mykkänen jatkoi.

– Nyt hallituksen käsissä on se, mitä toimia tehdään ensi vuodelle. Siinä me mietitään nyt sekä jaksotuksia tietysti näihin korkotuetun puolen asioihin, mutta ennen kaikkea, kuten kuvasin, mittaluokassa isompi kysymys on se tavallisen asuntojen rakentamisen piristyminen ja siihen liittyen rahoitusolosuhteiden parantaminen.