Tasavallan presidentti tutustuu vapaaehtoiseen maanpuolustukseen

Tasavallan presidentinkanslia tiedottaa, että tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb tutustuvat Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) MARRAS-HÄLVÄ 25 -harjoitukseen Hälvälässä, Hollolassa lauantaina 15. marraskuuta 2025.
Päivä alkaa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ajankohtaiskatsauksella sekä MARRAS-HÄLVÄ 25 -harjoituksen yleisesittelyllä.
Lisäksi presidenttiparin ohjelmaan sisältyy harjoitusten, kuten taistelupelastajan peruskurssin ja fyysisen toimintakyvyn koulutuksen, seuraamista.
Maanpuolustuskoulutus (MPK) kouluttaa sotilaallisia taitoja Puolustusvoimien reserville ja kaikille kansalaisille turvallisuustaitoja, jotka auttavat selviytymään paremmin niin arjen häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissa.