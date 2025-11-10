Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Presidentinlinna Helsingissä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Tasavallan presidentti tutustuu vapaaehtoiseen maanpuolustukseen

  • Julkaistu 10.11.2025 | 16:20
  • Päivitetty 10.11.2025 | 16:20
Presidenttipari seuraa Maanpuolustuskoulutuksen harjoitusta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Tasavallan presidentinkanslia tiedottaa, että tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb tutustuvat Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) MARRAS-HÄLVÄ 25 -harjoitukseen Hälvälässä, Hollolassa lauantaina 15. marraskuuta 2025.

Päivä alkaa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ajankohtaiskatsauksella sekä MARRAS-HÄLVÄ 25 -harjoituksen yleisesittelyllä.

Lisäksi presidenttiparin ohjelmaan sisältyy harjoitusten, kuten taistelupelastajan peruskurssin ja fyysisen toimintakyvyn koulutuksen, seuraamista.

Maanpuolustuskoulutus (MPK) kouluttaa sotilaallisia taitoja Puolustusvoimien reserville ja kaikille kansalaisille turvallisuustaitoja, jotka auttavat selviytymään paremmin niin arjen häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)