Tasavallan presidentti Brysselissä – ”Suomi on arvostettu liittolainen”

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on vierailulla Bryssselissä, jossa hän on tavannut Naton pääsihteerin Mark Rutten, Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin, Belgian pääministeri Bart De Weverin ja Euroopan parlamentin puheenjohtajan Roberta Metsolan.

Mark Rutte sanoi tapaamisen jälkeen pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että Suomi on aina tiedostanut turvallisuuden tärkeyden ja kehui Suomea sijoituksesta puolustukseen. Hän painotti Suomen ja Ruotsin muodostavan uuden

– Suomi on erittäin arvostettu liittolainen – Nato-jäsenyytenne vahvistaa pelotettamme ja kokemuksenne napapiiriltä on olennaista. Kiitos panostuksestanne – mukaan lukien Ukrainan tukemisessa – ja vakaasta sitoutumisestanne yhteiseen turvallisuuteemme, sanoi pääsihteeri Rutte.

Myös EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kiitti Suomea väsymättömästä Ukrainan tukemisesta.

– Me olemme samaa mieltä vahvasta taloudellisesti ja sotilaallisesta tuesta Ukrainalle, erityisesti näin kriittisen talven lähestyessä. Ja Euroopan oman puolustusvalmiuden vahvistamisesta. Vahvan Euroopan puolesta, vahvan Ukrainan rinnalla.

