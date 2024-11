Tasavallan presidentin viesti Ukrainalle: Ymmärrämme, mitä käytte läpi

– Suomen talvisota kesti 105 päivää. Teidän sotanne on kestänyt kymmenen kertaa kauemmin. Ymmärrämme, mitä käytte läpi. Tuemme teitä niin kauan, kun on tarpeen, tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi videolla viestipalvelu X:ssä.

– Tuemme teitä, koska se on moraalisesti oikein. Tuemme teitä, koska taistelette itsenäisyytenne puolesta. Tuemme teitä, koska taistelette Euroopan turvallisuuden puolesta. Taistelu Ukrainassa on meidän taistelumme. Slava Ukraini!

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) totesi, että ”Ukraina on joutunut taistelemaan Venäjän laitonta aggressiota vastaan jo 1 000 päivää”.

– Tuemme Ukrainaa kaikin mahdollisin keinoin. Vetoamme kaikkiin valtioihin, jotta ne liittyvät tukeen Ukrainan ja oikeudenmukaisen rauhan puolesta.

Myös ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) lähetti terveisensä Ukrainalle.

– Tuhannen päivän ajan ukrainalaiset ovat joutuneet puolustamaan itsenäisyyttään, suvereniteettiaan ja aluettaan Venäjän hyökkäyssodan edessä. Sankarilliset ukrainalaiset tarvitsevat vankkumatonta tukeamme. Ukraina tarvitsee oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa, hän totesi niin ikään viestipalvelu X:ssä.

Finland's support for Ukraine remains unwavering. We will continue to stand by Ukraine.

Ukraine has been fighting for its independence for 1,000 days.

For a 1000 days Ukrainians have been forced to defend their independence, sovereignty and territory facing Russia’s war of aggression.

The heroic Ukrainians need our steadfast support.

Ukraine needs a just and sustainable peace.

Slava Ukraini! 🇫🇮 🇺🇦

