Tarvitaanko Syyriassa lännen puuttumista? Asiantuntijalta varoittava esimerkki

Syyriassa on ollut käynnissä verinen sisällissota vuodesta 2011 asti. Sota on loppumetreillä ja lopullinen sinetti oli, kun Syyrian diktaattori Bashar al-Assad nousi lentokoneeseen ja lensi maanpakoon Venäjälle.

Lännessä Syyrian tilannetta on tervehditty varovaisen optimistisesti. Tällä hetkellä kapinallisten keulakuvana on islamistisen Hayat Tahrir al-Shamin (HTS) johtaja Abu Muhammad al-Jolani.

Onko demokraattinen kehitys Syyriassa mahdollinen vai tuleeko Syyriasta islamistinen valtio?

– Al-Jolani on antanut positiivisia signaaleja siitä, että vähemmistöjä kohdellaan asiallisesti. Hän on sanonut, että kaikki eri etsinet ja uskonnolliset ryhmät ovat osa syyrialaista yhteiskuntaa. Toinen asia, joka on toteutunut, on se että HTS:n taistelijoiden saavuttua Damaskokseen siellä ei teurastettu hallintovirkamiehiä eikä myöskään ruvettu riehumaan. HTS:n miehillä vaikuttaa olevan aika tiukka kuri, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki Verkkouutisten haastattelussa.

– Tilanne Syyriassa on kuitenkin vielä aika kaoottinen. Mutta al-Jolani on sanonut tähän mennessä sanonut kaikki oikeat asiat. Tässä vaiheessa tietenkin täytyy katsoa, että miten tilanne kehittyy. Pitävätkö hänen lupauksensa siitä, että syyrialaisen yhteiskuntajärjestyksen mahtuu myös muita ryhmiä kuin HTS. Ensireaktio on varovaisen positiivinen, mutta teot puhuvat puolestaan, asiantuntija jatkaa.

Ruohomäki myös muistuttaa, että ylipäätään globaalin järjestyksen kannalta on hyvä, että al-Jolanilla ei ole pyrkimyksiä rakentaa Syyriasta emiraattia saati kalifaattia. HTS johtanut on pyrkinyt tekemään pesäeroa sekä al-Qaidaan että terroristijärjestö Isisiin.

Jälleenrakennus on pitkä projekti

Lännellä ja erityisesti Yhdysvalloilla on ollut tapana auttaa muita maita jälleenrakennuksessa. Se on saanut siitä myös näpeilleen. Viimeksi näin kävi Afganistanissa, jossa lännen luomat rakenteet romahtivat päivissä.

Olli Ruohomäki korostaa, että lännen ei pitäisi pyrkiä liiaksi ohjaamaan Syyrian kehitystä.

– Lähtökohdan pitää olla, että kehityksen pitää olla sisäsyntyistä ja avun kysyntävetoista. Yhteiskunnallinen kehitys kestävällä tavalla tapahtuu vain sisältäpäin. Ulkoapäin voidaan antaa vain kannustusta ja tukea, hän sanoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

– Jos Syyriaan transitiovaiheen kautta saadaan laajempaa arvo- ja määräysvaltaa nauttiva hallitus ja tulee avunpyyntö, niin sitten niihin voidaan tarttua. Mutta jälleenrakentaminen tulee maksamaan todella paljon, katseen pitäisi olla Saudi-Arabiassa, Qatarissa ja Yhdistyneissä Arabiemiraateissa. Valtioilla on rahaa ja se on myös heidän kulmakuntiaan. Meillä on Euroopassa tarpeeksi tekemistä Ukrainan kanssa.

Syyriaan ei tarvitse luoda instituutioita tyhjästä. Instituutiot ovat jo olemassa, mutta paha kyllä, ne ovat läpeensä korruptoituneita. Jos tarvetta ilmenee, niin länsi voi tukea Syyriaa kansalaisyhteiskunnan rakentamisessa.

– Lännen ei tarvitse rahoittaa Syyrian jälleenrakentamista vaan auttaa tarvittaessa kansalaisyhteiskunnan rakentumisessa. Kansalaisyhteiskunnan voimaantuminen Syyriassa on tärkeää. Tarkoitan ammattiyhdistyksiä ja muita erilaisia yhdistyksiä ja naisverkostoja. Niillä on tärkeä rooli yhteiskunnallisessa kehityksessä.

– Toinen asia on media. Toimittajilla on tosi tärkeä rooli, koska elämme disinformaatio- ja misformaatiomaailmoissa. Mediakentän pitäisi kehittyä ammattimaiseen suuntaan. Sillä on suuri merkitys. Ja ne voi olla asioita, joissa Syyriaa on hyvä tukea.

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump on luvannut, että Yhdysvallat ei sekaannu Syyrian asioihin.

Ruohomäki korostaa, että tilanne on kaoottinen ja ilmassa on paljon kysymysmerkkejä. Maaperä on kuitenkin hedelmällinen.

Venäjän paluuseen alueelle Ruohomäki ei enää usko, ja Syyrialla voi olla mahdollisuus kirjoittaa historiansa uudelleen ilman länttä ja Venäjää.

– Venäjä sai Syyriassa kunnolla näpeillensä ja tuli yllätetyksi housut kintuissa. On vaikea nähdä, että al-Jolani tai muut ryhmittymät haluaisivat tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa, joka tuki julmaa al-Assadin hallintoa. Venäjä on menettänyt jalansijansa Lähi-Idässä ja pääsyn Välimerelle. Se on hyvä asia.