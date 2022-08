Tarja Halonen New York Timesille: Miehet pelkäävät Suomen naisjohtoista hallitusta

New York Times on tehnyt laajan jutun otsikolla In Finland, a Partying Prime Minister Draws Tuts, and Cheers Suomen pääministeri Sanna Marinin (sd.) juhlimisskandaaleista.

Yksi haastatelluista on presidentti Tarja Halonen. Hän sanoo, että ”tämä (naisjohtoinen hallitus) loukkaa tiettyä tyyppiä vanhempia miehiä”.

– He pelkäävät tilannetta – että on yhä enemmän normaalia, että kaiken ikäiset naiset ottavat poliittisia rooleja ja että naiset ovat nyt enemmän sääntö kuin poikkeus, Tarja Halonen toteaa naisten näkyvyydestä New York Timesille.

New York Timesin Katrin Bennholdin jutun ingressin mukaan ”vuodetut videot, joissa Sanna Marin tanssii, ovat nostaneet esiin kysymyksen siitä kohdellaanko häntä eri standardilla kuin vanhempia, miespuolisia johtajia”.

Jutun mukaan ”rouva Marin nojaa häpeilemättä siihen levottomuuteen, jota hän voi herättää, julkaisemalla Instagramissa kuvia tyttärensä imettämisestä ja kävelemässä rock-konserttiin saappaissa ja farkkushortseissa. Hän kertoo avoimesti kasvaneensa ”sateenkaariperheessä”, koska hänen äitinsä rakastui naiseen erottuaan isästään, alkoholistista. Perheensä ensimmäisenä yliopistoon menneenä rouva Marin ostaa edelleen kimaltelevia festivaaliasujaan kirpputorilta. Hänen miehensä, entinen jalkapalloilija, piti vanhempainvapaata hoitaakseen heidän nyt nelivuotiasta tytärtään kun Marin astui virkaan.”