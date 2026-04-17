Tapahtumajärjestäjä jäi kiinni ylihinnoittelusta – oikeus puuttui

Yhdysvaltalainen viihdejätti Live Nation on jäänyt kiinni laittomasta keikkalippujen ylihinnoittelusta, kertovat BBC ja CNN.

Viihdejätti on hiljattain saanut tuomion, jossa New Yorkin liittovaltion tuomioistuin katsoi yhtiön käyttäneen monopoliasemaansa laittomasti väärin.

Live Nation on musiikkialalla merkittävä toimija, ja se järjestää useita musiikkitapahtumia. Lisäksi se omistaa Ticketmaster-lipunmyyntiyrityksen.

Tuomioistuimen päätöksen mukaan Live Nationin asema tapahtuma-alalla on noussut niin keskeiseksi, että se on onnistunut pitämään muut toimijat poissa alalta. Monopoliasemansa takia se on pystynyt hinnoittelemaan tapahtumalippuja yläkanttiin.

BBC:n mukaan tuomiolla voi olla merkittäviä vaikutuksia tapahtuma-alalle. Päätös voi johtaa jopa Live Nationin ja Ticketmasterin pilkkoutumiseen erillisiksi yrityksiksi. Samalla päätös voi helpottaa uusien kilpailijoiden tulon alalle.

Asiassa on huomionarvoista, että päätös ei ole vielä lainvoimainen. Live Nation on ilmoittanut olevansa tyytymätön tuomioon ja valittavansa siitä ylempiin oikeusasteisiin.

– Valamiehistön tuomio ei ole viimeinen sana tässä asiassa. Vireillä olevat hakemukset ratkaisevat, pysyvätkö vastuu- ja vahingonkorvauspäätökset voimassa, Live Nation toteaa antamassaan lausunnossa.

Live Nation järjesti viime vuonna kansainvälisesti yli 55 000 konserttia. Ne keräsivät noin 159 miljoonaa kävijää.