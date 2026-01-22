Tanska tyrmää väitetyn Grönlanti-diilin: Emme neuvottele suvereniteetista

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen tyrmää alueiden luovuttamisen Yhdysvalloille Grönlannista.

– Nato on täysin tietoinen Tanskan linjasta. Voimme neuvotella kaikesta poliittisesta: turvallisuudesta, sijoituksista, taloudesta. Mutta me emme voi neuvotella suvereniteetista, Frederiksen sanoo tiedotteessa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti eilen, että Grönlannista on syntymässä diili. Mediatietojen mukaan Trump olisi keskustellut asiasta Naton pääsihteeri Mark Rutten kanssa. Rutten on kerrottu ehdottaneen, että Tanska luovuttaisi amerikkalaisten sotilaalliseen käyttöön ja hallintaan alueita Grönlannista. Esitystä on verrattu Britannian vastaavan mallin mukaisiin suvereeneihin tukikohta-alueisiin Kyproksella. Alueet Grönlannissa olisivat siis Yhdysvaltain suvereniteetin piirissä.

Trump kertoi omalla somealustallaan Truth Socialissa vetävänsä aiemmat tulliuhkauksensa pois Rutten kanssa käydyissä keskusteluissa syntyneen yhteisymmärryksen takia. Trump ei kuitenkaan ole suoraan vahvistanut mahdollisen sopimuksen yksityiskohtia. Moni asiantuntija on huomauttanut, ettei Ruttella ole Naton pääsihteerinä mitään valtuuksia neuvotella Tanskan puolesta.

Frederiksenin lausunnon voidaan tulkita merkitsevän sitä, ettei Tanska suostu esimerkiksi myymään Grönlannin osia Yhdysvalloille.

Mette Frederiksen kertoo keskustelleensa Rutten kanssa Trump-tapaamista ennen ja myös sen jälkeen.

Frederiksenin mukaan vain Tanska ja Grönlanti voivat tehdä päätöksiä omasta puolestaan.

– Tanska haluaa jatkaa osallistumista rakentavaan dialogiin liittolaisten kanssa siitä, miten voimme vahvistaa turvallisuutta arktisella aluella, Yhdysvaltain Golden Dome (Trumpin hallinnon kaavailema ohjuspuolustusjärjestelmä) mukaan lukien – sillä ehdolla, että tämä tehdään alueellista koskemattomuuttamme kunnioittaen, Frederiksen sanoo.

Tanskan pääministeri kiittelee tiedotteessaan myös keskustelua Naton läsnäolon lisäämisestä arktisella alueella.

Toistaiseksi Grönlannin neuvottelujen tilanne ei näytä siltä, että jonkinlaista diiliä olisi edes todellisuudessa pöydällä. Donald Trump vaikuttaakin pikemminkin luopuneen vaatimuksistaan niiden mahdottomuuden ja ulkoisen paineen takia.