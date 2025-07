Tanska tilaa 129 panssaroitua Patria-ajoneuvoa

Tanska on edennyt monikansallisen Common Armoured Vehicle System (CAVS) -hankkeen viimeiseen vaiheeseen allekirjoittamalla samanaikaisesti hankkeen kolme viimeistä sopimusta.

Tanska tilaa nyt hankkeen puitteissa myös 129 CAVS 6×6 -panssaroitua ajoneuvoa, jotka perustuvat Patria 6×6-ajoneuvoon. Ensimmäiset ajoneuvot toimitetaan jo kuluvana vuonna.

Tanska on viides maa Suomen, Latvian, Ruotsin ja Saksan jälkeen, joka on liittynyt hankkeeseen.

Patrian Pohjoismaiden markkina-alueen johtaja Mats Warstedtin mukaan yhtiö on erittäin tyytyväinen siihen, että nyt myös Tanska on edennyt sarjahankintavaiheeseen.

– Tanskan nopea ja määrätietoinen eteneminen CAVS-ajoneuvohankkeessa on ollut erinomainen esimerkki siitä, millaista nykyaikaisen monikansallisen yhteistyön tulisi olla, kun tähtäimenä on valtioiden välinen yhteentoimivuus ja toimitusvarmuus. CAVS-hanke toimii esimerkillisenä mallina sille, kuinka yhteisiä puolustuksen kyvykkyyksiä voidaan luoda nopeasti ja kustannustehokkaasti, hän sanoo tiedotteessa.

Patria johtaa panssaroitujen 6×6 -ajoneuvojen järjestelmän kehitystä CAVS-hankkeessa. Patrialla on yli neljän vuosikymmenen kokemus panssaroiduista ajoneuvoista ja järjestelmäintegraatioiden kehittämisestä ja toimittamisesta.

Ajoneuvojen toimituksissa hyödynnetään osallistuvien maiden paikallisen teollisuuden osaamista, ja jokainen uusi osallistujamaa vahvistaa koko yhteistyöjärjestelmän toimitusvarmuutta.

Patria on saanut tilauksia jo lähes tuhannesta Patria 6×6 –ajoneuvosta ja on toimittanut yli 200. Hanke on avoin maille, joilla on samankaltaiset vaatimukset, muiden osallistuvien maiden hyväksynnällä.