Tanska ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden

Tanska on ratifioinut Suomen Nato-jäsenyyden tänään tiistaina, kertoo Tanskan ulkoministeri Jeppe Kofod Twitterissä.

Suomesta ja Ruotsista tuli tänään puolustusliitto Naton tarkkailijajäseniä. Maiden liittymispöytäkirjat allekirjoitettiin tänään Naton päämajassa Brysselissä. Varsinaiseksi jäseneksi pääsy vaatii kuitenkin vielä Naton nykyisten 30 jäsenmaan parlamenttien hyväksynnän.

Tanska toimi nopeasti, ja se oli ilmeisesti ensimmäinen Suomen ja Ruotsin jäsenyydet ratifioinut maa.

Viron pääministeri Kaja Kallas on ehdottanut, että Viron parlamentti kokoontuu keskiviikkona, jotta jäsenyydet voidaan ratifioida nopeutetusti.

Myös monet muut maat ovat kertoneet tavoittelevansa Suomen jäsenyyden nopeaa ratifioimista.

Danish ratification of #Finland & #Sweden’s membership of #NATO = DONE ✅

Hope for quick ratification by all allies. #dkpol #WeAreNATO pic.twitter.com/fnSuZ3XXY8

— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) July 5, 2022