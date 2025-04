Tanska hankkimassa Patrialta 130 panssariajoneuvoa

Tanska liittyy Suomen johtamaan Common Armoured Vehicle System -ohjelmaan (CAVS). Tanskan puolustusministeriö ilmoitti päätöksestä tiedotteessaan tiistaina. CAVS-ohjelman tarkoituksena on kehittää Patrian 6×6 -panssariajoneuvojärjestelmää vastaamaan ohjelman osallistujamaiden yhteisiä vaatimuksia ja tarpeita.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on tyytyväinen Tanskan nopeasta päätöksestä ja liittymisestä ohjelmaan.

– CAVS-ohjelma on Suomen puolustushallinnon ja puolustusteollisuuden yhteistyön menestystarina. Se alkoi Suomen ja Latvian puolustusministeriöiden välisenä, ja on nyt kasvanut myös ministeriön tehokkaiden vienninedistämistoimenpiteiden ansiosta monikansalliseksi, merkittäväksi eurooppalaiseksi ohjelmaksi. Tanska on erittäin tervetullut yhteistyöhön mukaan, sanoo Häkkänen.

Tanska liittyy yhteishankkeeseen viidentenä maana Suomen, Latvian, Ruotsin ja Saksan lisäksi. Liittymisprosessin ensimmäisessä vaiheessa CAVS-osallistujamaat ja Tanska allekirjoittavat CAVS-järjestelyasiakirjan lisäyksen, jonka jälkeen Tanskan on mahdollista liittyä CAVS-ajoneuvojen sarjahankinnat mahdollistaviin kaupallisiin sopimuksiin.

Tanska kertoo tulevan CAVS-panssariajoneuvohankinnan vahvistavan maan kansallista puolustuskykyä. Tanska näkee CAVS-ohjelman myös erittäin toimivana yhteistyömuotona pohjoismaiden välillä.

Tanskan suunnitelmana on hankkia yhteensä 130 kappaletta CAVS-ajoneuvoja Patrialta. Suomalainen Patria 6×6 -ajoneuvotyyppi on jo aikaisemmin valittu yhteisohjelman perustaksi. Hankkeen meneillään olevassa tutkimus- ja kehitysvaiheessa on kehitetty useita eri ajoneuvovariantteja sekä itse miehistönkuljetusajoneuvo.

Tanskan hankinnan arvo on noin 1,9 miljardia tanskan kruunua eli noin 250 miljoonaa euroa. Tanska suunnittelee hankkivansa pienemmän määrän ajoneuvoja jo tänä vuonna ja isomman erän ensi vuonna.

– Suomen puolustushallinnon johtama CAVS-ohjelma on erinomainen esimerkki laajasti Euroopan maita hyödyttävistä yhteisistä puolustusmateriaalihankinnoista, josta osoituksena ohjelmalle on myönnetty 60 miljoonan euron EDIRPA-rahoitus (European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act), kertoo Häkkänen tiedotteessa.