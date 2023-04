Tänne vapun sateet iskevät

Sunnuntai-iltana juhlitaan vappuaattoa, mutta Pohjois-Suomessa tämä tietää lisäksi myös sateita, kertoo Ilmatieteenlaitos twiitissään. Vappuaaton lämpötila jää kaikkialla maassa alle kuuden asteen, ja maan etelä- ja keskiosassa lämpötila laskee yöllä paikoin jopa pakkaselle.

Vappuaattoiltaa kohti sateet painottuvat pohjoiseen. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila laskee yöllä paikoin nollan alapuolelle. Vappupäivänä pohjoisessa on edelleen vesi- ja räntäkuuroja, muualla on enimmäkseen poutaa. Lounaaseen on kuitenkin saapumassa illaksi uusi sadealue. pic.twitter.com/plAgdE52u0

