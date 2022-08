Tänne kuukauden sademäärä parissa päivässä

Maan etelä- ja itäosaan on levinnyt torstaina lounaan puolelta lämmintä ilmaa. Lännessä ja pohjoisessa on hieman viileämpää ja sadekuuroja tulee paikoin.

– Perjantaina säärintama tuo runsaat sateet maan länsi- ja pohjoisosaan, kun etelässä ja idässä helteet vielä jatkuvat. Perjantain ja lauantain aikana saderintama ylittää Suomen vähitellen itään. Saderintaman yhteydessä sataa tämän hetken ennusteen mukaan laajalla alueella Pohjanmaalla jopa yli 50 millimetriä vettä kahdessa vuorokaudessa. Rankkasateita eli vuorokaudessa yli 20 millimetrin sademääriä on odotettavissa perjantaina laajalla alueella maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla, lauantaina puolestaan Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Meri-Lapin suunnalla, ennustaa Forecan meteorologi Joanna Rinne.

– Niillä alueilla, joille sateita on ennusteiden mukaan tulossa eniten, elokuun keskimääräinen sademäärä on 60–75 millimetriä. Sadetta on siis odotettavissa runsassateisimmilla alueilla jopa lähes kuukauden sademäärä parissa päivässä, Joanna Rinne sanoo.

Viikonlopun sateiden ennusteet ovat vielä vaihdelleet, mutta torstaina aamupäivällä päivittyneen ennusteen mukaan lauantaiaamuna sateita tulee maan länsiosassa sekä suuressa osassa maan pohjoisosaa. Pohjois-Lapissa on väliaikaisesti poutaista.

– Päivän mittaan säärintama liikkuu näillä näkymin maan etelä- ja keskiosassa idemmäksi ja Lapissa laajemmalle alueelle. Maan länsiosassa sää puolestaan poutaantuu, Joanna Rinne ennustaa.

Lämpötilat viilenevät lauantaina perjantain lukemista. Lämpötilat ovat lauantaina iltapäivällä idässä 20–25 astetta, lännessä 16–19 astetta ja Lapissa enimmäkseen 12–17 astetta.

Sunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa on varsin aurinkoista ja poutaista, mutta pohjoisessa sateita tulee vielä monin paikoin. Päivälämpötila on sunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 14–20 astetta, mutta Lapissa laajalti vain 7–13 astetta.