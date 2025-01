Tänä keväänä kivutaan lähelle osinkohuippuja

Suomalaisia yrityksiä seuraavien analyytikoiden konsensusennusteen mukaan tänä keväänä Helsingin pörssin yhtiöt maksavat osinkoja yhteensä 12,5 miljardia euroa.

Osinkopotti jää viime vuoden 13,1 miljardin huipusta.

– 12,5 miljardia euroa on silti aika paljon, kova luku. Se tarkoittaa 4,6 prosentin osinkotuottoa keskimäärin. Ollaan lähellä vanhoja huippuja, ja lasku selittyy melkein täysin Nesteen osingon tippumisella, Danske Bankin salkunhoitaja Ville Kivipelto sanoo.

Ennusteeseen on laskettu mukaan rinnakkaislistattujen Nordean, Telian ja SSAB:n osingot kokonaisuudessaan, ei vain Suomeen maksettavat osingot. Yhtiöiden osinkoja maksetaan usealle eri markkinalle.

Helsingin pörssin yhtiöistä suurimman tiputuksen osingon koossa kokee Nesteen osake. Viime vuonna yhtiö maksoi osinkoa 1,2 euroa osakkeelta, nyt 54 senttiä. Viime vuonna Neste maksoi osinkoja yli 900 miljoonaa. Tänä vuonna yhtiö maksaa osinkoa 414 miljoonaa.

– Osake on tullut niin paljon alas, että vaikka osinko tippuu 55 prosenttia konsensusennusteen mukaan, silti osinkotuotto on noin neljä prosenttia. Sehän on ihan hyvä tuottoprosentti, Kivipelto huomauttaa.

Ennusteen mukaan tänä keväänä 52 Helsingin pörssin yhtiötä nostaa osinkojaan. Yli viiden prosentin nostoja tekee 38 yhtiötä, joihin lukeutuvat muassa Nordea, Sampo ja Kone. Sampo nostaa osinkoaan ennusteen mukaan 14 prosenttia.

Uusia osingon maksajia tai osingon maksajiksi palaavia yhtiöitä on yhdeksän. Näihin yhtiöihin lukeutuvat Cargotecista omaksi yhtiökseen jakaantunut Kalmar ja lentoyhtiö Finnair.

Helsingin pörssin yhtiöistä 58 ei maksa osinkoa lainkaan. Yhtiöihin lukeutuvat muun muassa Kojamo, Lindex ja QT Group.

Laskijoita ovat Nesteen lisäksi muun muassa SSAB ja Fortum, jonka tulosta on rapistuttanut laskenut sähkön hinta.

Kivipellon mukaan yleisesti ottaen yhtiöt, joiden liiketoiminta on leimallisesti sidoksissa Suomeen, tekevät vaisumman tuloksen kuin yhtiöt, joiden liiketoiminta on maailmalla.

– Tämä näkyy kevään osinkopotissa. On todennäköistä, että laskevat korot näkyvät yhtiöiden tuloksissa tämän vuoden aikana. Se rohkaisee yhtiöitä maksamaan hyviä osinkoja, vaikka vuoden 2024 tulos olisikin jäänyt hieman vaatimattomaksi.