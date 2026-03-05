Tampere kielsi lipuntarkastajilta fyysisen puuttumisen – tällaiset ohjeet HSL antaa

Lipuntarkastajien saama ohje, jonka mukaan liputonta matkustajaa ei saa aktiivisesti estää poistumasta joukkoliikennevälineestä on kuohuttanut Tampereella.

Ohje annettiin, kun tarkastajat olivat toivoneet lupaa käyttää tarvittaessa pippurisumutetta ja käsirautoja aggressiivisen matkustajan taltuttamiseksi.

Asiasta kertoneen Aamulehden mukaan tarkastajat kokevat uuden linjauksen estävän heitä tekemästä työtään, sillä tarkastusmaksua ei voi määrätä, ellei matkustaja kerro henkilötietojaan. Muut matkustajat ovat ihmetelleet, miksi pummilla matkustanut sai vapaasti poistua raitiovaunusta ilman seurauksia.

Helsingin seudun liikenne HSL:n matkalippujen tarkastusyksiköstä kerrotaan Verkkouutisille, että lain mukaan tarkastajalla on oikeus ottaa kiinni ilman asianmukaista matkalippua oleva matkustaja, joka ei selvitä luotettavasti henkilöllisyyttään. Jos matkustaja koettaa vastarintaa tekemällä välttää kiinni ottamisen, tarkastajalla on oikeus käyttää ”tarpeellisia voimakeinoja”. Tarkastajien tulee tässä käyttää tilannekohtaista harkintaa.

– Matkalippujen tarkastuksen yhteydessä tarkastajien odotetaan toimivan rauhallisesti ja asiallisesti kaikissa tilanteissa, kerrotaan HSL:n viestinnän asiantuntijan Sari Kotikankaan välittämässä viestissä.

Hankalat tilanteet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos matkustaja kieltäytyy kertomasta henkilötietojaan tai ilmoittaa väärät henkilötiedot, voi tarkastaja pyytää virka-apua ja tehdä rikosilmoituksen väärien henkilötietojen antamisesta.

Toisinaan tarkastajien mukana näkee myös vartijoita.

– Tarkastajien matkassa on joka viikko useamman kerran partion mukana järjestyksenvalvojia. Suuntaamme heitä viikonloppuiltoihin, siviilitarkastusten yhteyteen sekä runkolinjoille. Junissa ja metroissa työskentelee muissa toimeksiannoissa järjestyksenvalvojia ja satunnaisesti tarkastajien kohdatessa heitä, he saattavat liikkua hetken aikaa tarkastajien kanssa, HSL:stä selvitetään.

Kotikankaan mukaan HSL:ssä ei ole mietitty muutoksia tarkastajien ohjeistukseen. Ohjeistus pitää jo nyt sisällään sen, että työnantaja ei velvoita tarkastajaa vaarantamaan omaa, työkavereiden tai matkustajien turvallisuutta.

Tampereella joukkoliikennevälineissä levottomuudet, aggressiivinen käytös ja häiriköinti lisääntyivät viime vuonna. Riskitilanteet ovat olleet kasvussa myös HSL:n tarkastajilla. Tämän vuoksi HSL alkaa pilotoida tarkastajien kehokameroita. Tampereella haalarikamerat ovat jo käytössä.

HSL:n tarkastajien toiminta oli otsikoissa hiljattain, kun Helsingin Sanomat uutisoi kahden tarkastajan painaneen nuoren pojan maahan junalaiturilla. Tilannetta oli toimittajan havainnon mukaan edeltänyt liputtoman nuoren suunsoitto tarkastajille.

HSL:n hallituksen jäsen, vihreiden Peppi Seppälä vaati tuolloin selvitystä, onko väkivaltaisten kiinniottotilanteiden määrä tarkastajilla lisääntynyt ja miten voimankäyttöä perustellaan. Seppälän mielestä lipuntarkastustoiminta on lähinnä symbolista.

– Sehän ei tuota HSL:lle rahaa. Tarkoitus on pitää keskiluokka tyytyväisenä. Me keskiluokan edustajat voimme todeta, että oikeus toteutuu, kun näemme, että liputta matkustava poistetaan liikennevälineestä tai hän saa sakon. Usein sakkoja ei makseta vaan ne menevät ulosottoon, eikä rahoja koskaan saada, Seppälä kommentoi lehdelle.

HSL:n tarkastusyksikkö muistuttaa, että yli puolet määrätyistä maksuista kuitenkin maksetaan ja tarkastustilanteessa kaikkia matkustajia tulee kohdella tasavertaisesti.

Tarkastusmaksu Tampereella on 80 euroa ja HSL-alueella 100 euroa.