Tämän vuoksi USA:n öljynjalostamot tarvitsevat Venezuelan öljyä

Yhdysvallat pumppaa maan alta enemmän öljyä kuin mikään muu valtio. Miksi Yhdysvaltojen öljynjalostamot tarvitsevat silti Venezuelan öljyä?
Öljyliuskeen hyödyntämisbuumi nosti massiivisesti öljyntuotantoa muun muassa Länsi-Texasissa ja Pohjois-Dakotassa. Mutta usein se ei ole oikeanlaista raakaöljyä yhdysvaltalaisille jalostamoille.
– [Meksikon]lahden rannikolla sijaitsevat jalostamomme ovat maailman parhaita, mitä tulee raskaan raakaöljyn jalostamiseen. Siitä on kuitenkin pulaa kaikkialla maailmassa, joten uskon teollisuudelta tulevan valtavan kysynnän, jos sille annetaan tilaisuus, totesi Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ABC:n haastattelussa 4. tammikuuta 2026.
Noin 70 prosenttia Yhdysvaltojen öljynjalostuskapasiteetista toimii American Fuel & Petrochemical Manufacturers -kauppajärjestön mukaan tehokkaimmin raskaammalla raakaöljyllä. Nämä jalostamot ovat keskittyneet Meksikonlahden rannikolle, jossa sijaitsee yhdeksän Yhdysvaltojen kymmenestä suurimmasta jalostamosta. Viime vuosina Venezuelan öljyntuotanto on romahtanut, ja vähäinen tuotanto on myyty enimmäkseen Kuubaan ja Kiinaan.
Kun Meksikon ja Venezuelan öljynvienti Yhdysvaltoihin väheni, jalostamot kääntyivät Kanadan puoleen, joka on kiihdyttänyt raskaan raakaöljyn tuotantoa öljyhiekasta. Kanada laivaa yhdysvaltalaisille jalostamoille enemmän öljyä kuin kaikille muille kansainvälisille jalostajille yhteensä.
Kaiken kaikkiaan noin 40 prosenttia kaikesta öljystä, joka jalostetaan Yhdysvalloissa, on tuontiöljyä, jotta saadaan oikea sekoitus eri tuotteiden valmistamiseksi. Yhdysvalloista pumpattu ylimääräinen öljy on myyty ulkomaille sen jälkeen, kun öljynvientikielto purettiin kymmenen vuotta sitten. Yhdysvalloista on sittemmin tullut yksi maailman suurimmista raakaöljynviejistä.