Tämän vuoksi Ukrainan F-16 voi jo näkyä Venäjän tutkissa – se on hämäys

Avoimissa lähteissä on näkynyt kuva, joka viittaisi siihen, että Ukraina on saanut Yhdysvalloilta MALD-harhamaaleja käytettäväksi Venäjän ilmapuolustusta vastaan. MALD on akronyymi sanoista Miniature Air-Launched Decoy eli pienikokoinen ilmasta laukaistava houkutin.

Raytheonin valmistama ADM-160 MALD on pienikokoinen risteilyohjus, jolla ei pyritä tuhoamaan vihollisen ilmatorjuntaa, vaan vain huijaamaan sitä. Harhamaaliohjukset voidaan varustaa joko häiritsemään vihollisen tutkaa tai näyttäytymään parhaimmillaan monelta suunnalta lähestyvältä ilmauhalta. Tarkoituksena on kiinnittää vihollisen huomio toisaalle todellisesta hyökkäyksestä, joka voi olla esimerkiksi matalalla lentävä risteilyohjus.

Jos Ukrainalla on todella käytössä näitä ohjuksia, ne ovat erinomainen kumppani Britannian toimittamille Storm Shadow -risteilyohjuksille, mikä kertoisi toimivasta

yhteistyöstä Ukrainaa varustavien valtioiden välillä. Yhdysvaltain puolustusministeriö ei suostunut operaatioturvallisuuteen vedoten kertomaan mitään tästä Ukrainalle toimitetusta aseesta, kun Drive kysyi siitä.

Yhdysvallat on kuitenkin integroinut Ukrainan neuvostovalmisteisiin taistelukoneisiin jo JDAM-ER-täsmäpommin ja säteilyyn hakeutuvan AGM-88 HARM -ohjuksen käyttäen yhdysvaltalaisvalmisteisia LAU-118/A-ripustimia, joten miksi ei myös Yhdysvaltain vuonna 2009 käyttöön ottamaa ADM-160B MALD -harhamaaliohjusta?

ADM-160B on 115 kilon painoinen ja 2,84 metriä pitkä ohjus, joka irrottuaan ripustimesta levittää siipensä (kärkiväli 1,71 m). Niiden, pyrstön siivekkeiden ja suihkumoottorin avulla ohjus lentää noin 900 kilometriä ja voi nousta yli 12 kilometrin korkeuteen. Se voidaan ohjelmoida näyttämään tutkassa esimerkiksi hävittäjältä tai alisooniselta risteilyohjukselta ja kulkemaan kymmenien reittipisteiden kautta.

Ohjuksesta tehtiin pieni, jotta niitä voidaan kuormata useampia hävittäjänkin kyytiin. Yhdysvalloissa F-16:n ripustimiin niitä voidaan lastata neljä, jolloin ne voidaan saada näyttämään esimerkiksi hävittäjäparvelta. Ukrainalla loogisin lavetti tälle aseelle on MiG-29. Kun se laukaisee neljä harhamaaliohjusta, Venäjän ilmatorjunta saattaa pian alkaa etsiä maaleikseen ”neljää Ukrainan F-16-hävittäjää”, ja paljon niiden alapuolella samaan aikaan lentävä Storm Shadow hakeutuu turvallisesti ennalta määritettyyn maaliinsa.

#Ukraine: Remains of AGM-160B MALD decoy missiles were found today after a powerful strike on a Russian target in the city of #Luhansk.

Decoys like this are designed to deceive enemy’s air defense systems, and as in this case, to allow a real munition to pass through. pic.twitter.com/IzjGGGk2bH

— Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 12, 2023