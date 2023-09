Hallitusohjelman kohta rasistinen? ”Väärä väite perustuu väärinkäsitykseen”

Eduskunnan täysistunnossa puhuneen kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan hallitusohjelmassa todetaan, että kotoutumisen edistämiseksi eriytetään maahanmuuttajien ja muiden Suomessa asuvien sosiaaliturvaa.

– Tämä kohta hallitusohjelmassa on herättänyt paljon keskustelua ja matkaansaattanut paljon väärinkäsityksiä. Viime viikkojen keskustelussa monet ovat väittäneet, että tämä hallitusohjelman kohta osoittaisi, että hallitusohjelman taustalla on rasistisia ajatuksia. Tämä väärä väite perustuu väärinkäsitykseen, Ben Zyskowicz sanoi.

– Maahanmuuttajien ja muiden sosiaaliturvan eriyttäminen perustuu siihen, että halutaan mahdollistaa taloudellisten kannustimien käyttöön ottaminen kotoutumisen edistämiseksi.

– Ajatus on yksinkertaisesti se, että maahanmuuttajien osallistumista kotoutumistoimenpiteisiin, kuten kielikoulutukseen, työharjoitteluun ja vastaavaan, voitaisiin edistää maksamalla heille tästä lisää tukea. Jotta tähän päästäisiin, ajatuksena on, että maahanmuuttajien sosiaalituki olisi alkuun matalampi kuin muiden, jotta tämän kotoutumiseen osallistumisen ja siitä saatavan taloudellisen kannustimen myötä heidän tukensa nousisi samalle tasolle muiden sosiaaliturvan kanssa, Zyskowicz selvitti.

Hänen mukaansa kyse ei siis ole lainkaan mistään syrjinnästä tai rasismista.

– Kyse on kotoutumisen edistämisestä ja siitä, että pystyttäisiin tarjoamaan taloudellisia kannustimia kotoutumisen edistämiseen. Mikäli tätä ajatusta ei hyväksytä, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos sosiaaliturvan taso on ensin sama, mutta haluttaisiin taloudellisesti kannustaa maahanmuuttajia osallistumaan kotoutumistoimenpiteisiin, niin silloin heidän sosiaaliturvansa nousisi korkeammaksi kuin muiden sosiaaliturva. No tämäkö tilanne sitten näiden kritikoijien mielestä edistäisi rasismin torjuntaa ja kitkentää, kun maahanmuuttajille tulisi maksaa enemmän sosiaaliturvaa kuin muille, jotta he osallistuvat kotoutumistoimenpiteisiin, Zyskowicz kysyi.

Kansanedustaja kysyi hallituksen aikomuksen arvostelijoilta ”miten te kannustaisitte taloudellisesti maahanmuuttajia osallistumaan aktiivisemmin kotoutumistoimenpiteisiin, jos te ette tätä hallituksen aikomaa ratkaisua voi hyväksyä”.

– Vai lähdettekö siitä, että taloudelliset kannustimet eivät ole käytettävissä? Vai lähdettekö siitä, että taloudelliset kannustimet eivät ole tehokkaita?, Ben Zyskowicz kysyi.

– Yleinen elämänkokemus ja varmasti myös tutkimuskirjallisuus kertoo siitä, että yleensä taloudelliset kannustimet ovat tehokkaita, ja jos ja kun hyväksytte taloudellisten kannustimien käytön kotoutumisen edistämiseksi, niin miten te tämän tekisitte, jos te ette hyväksy tätä lähtökohdan eriyttämistä. Tekisittekö sen todellakin niin, että kotoutumistoimiin osallistuvien maahanmuuttajien sosiaaliturva olisi, jos he kotoutumistoimiin osallistuvat, parempi kuin muiden, ja tämäkö olisi teidän mielestänne oikeudenmukaista ja perusteltua?