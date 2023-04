Tämä valokuva voitti Sonyn kilpailun, mutta onkin tekoälyn tekemä

Kansainvälisen Sony World Photography Award 2023 -valokuvakilpailun voittanut valokuva osoittautui tekoälyn luomaksi. Asiasta kertoo BBC.

Tapaus tuli ilmi, kun kilpailun voittanut saksalainen taiteilija Boris Eldagsen kieltäytyi vastaanottamasta palkintoa. Syyksi hän kertoi sen, että kuva on todellisuudessa luotu tekoälyn avulla.

Taiteilija kertoo käyttäneensä tekoälyn luomaa kuvaa kilpailussa ”testatakseen ja luodakseen keskustelua valokuvauksen tulevaisuudesta”.

Kilpailun järjestäjät kommentoivat BBC:lle, että Eldagsen ei ollut etukäteen kertonut heille tekoälyn käytön laajuudesta.

Verkkosivuillaan julkaisemassaan lausunnossaan Eldagsen myöntää olleensa ”röyhkeä apina” ja kiitti tuomareita heidän valinnoistaan. Samalla hän kyseenalaistaa sen, etteikö kukaan tuomaristossa olisi tiennyt tai epäillyt kuvan olevan todellisuudessa tekoälyn luoma.

Lausunnossan Eldagsen korostaa, että tekoälyn luomien kuvien ja valokuvien ei pitäisi edes kilpailla keskenään palkinnoista.

– Tekoälyllä tehdyt kuvat eivät ole valokuvausta. Siksi en ota palkintoa vastaan.

Tekoälyn luoma mustavalkoinen kuva esittää kahta eri ikäistä naista. Vaikka kuva ja siinä olevat ihmiset saattavat vaikuttaa aidoilta, Eldagsenin mukaan kuva ja sen kohteet ovat kokonaan tekoälyn luomia.

– Jokin tässä (kuvassa) ei vaikuta aidolta, eihän? Se on tietysti se, että se ei ole aito valokuva ollenkaan, vaan synteettisesti tuotettu kuva, taiteilija itse kommentoi luomustaan.

Award-winning photograph turns out to be AI creation https://t.co/Ut5pSaFS21

— BBC News (World) (@BBCWorld) April 18, 2023