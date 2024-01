Tämä työpaikka kiinnosti eniten vuonna 2023

Työnhakupalvelu Duunitori on selvittänyt, mitkä työpaikkailmoitukset saivat eniten lukukertoja vuonna 2023.

Ensimmäiselle sijalle tuli Nicobros-yrityksen ilmoitus nikotiinipussien tuotetestaajasta, joka sai yli 70 000 lukukertaa.

Toiselle sijalle tuli Lidlin ”ei mikä tahansa myyjä”-ilmoitus. Kymmenen suosituimman ilmoituksen listalle mahtuivat myös Diktamenin tekstinkäsittelijän työpaikat ja ilmoitus artisti Antti Tuiskun keikka-assarin työpaikasta.

Duunitorilla julkaistiin vuonna 2023 yhteensä noin 550 000 työpaikkailmoitusta. Ilmoitukset keräsivät yhteensä yli 81 miljoonaa lukukertaa. Ennätykselliseen edellisvuoteen verrattuna työpaikkailmoituksia oli noin 25 prosenttia vähemmän ja lukukertoja puolestaan 17 prosenttia enemmän.

Duunitorin rekrytointipalvelu- ja viestintäpäällikön Lotta Viljamaan mukaan muutokset selittyvät synkentyneillä talousnäkymillä.

– Moni työnantaja laittaa säästöpaineiden alla rekrytoinnit jäihin. Samaan aikaan työnhakijoita on irtisanomisten vuoksi liikkeellä aikaisempaa enemmän. On kuitenkin tärkeää huomata, että alakohtaisia eroja on paljon ja että moni ala kärsii tälläkin hetkellä osaajapulasta, hän sanoo tiedotteessa.

Palkkaus ja etätyöt kiinnostavat työnhakijoita

Kahta luetuinta työpaikkailmoitusta yhdistää palkkatiedon avaaminen. 15 luetuimman työpaikkailmoituksen listassa on mukana neljä työpaikkaa, joiden palkkaus on kerrottu euroina.

– Myös Duunitorin työnhakijatutkimuksesta käy ilmi, että palkkatieto on työnhakijoille yksi tärkeimmistä työnhakupäätökseen vaikuttavista asioista. Datamme perusteella palkan kertominen lisää työpaikkailmoituksen lukukertoja. Tästä huolimatta valitettavan harva työnantaja kertoo palkasta täsmällisesti näin aikaisessa vaiheessa rekrytointiprosessia. Palkka-avoimuus on siis hyvä keino erottua edukseen, Viljamaa kertoo.

Viljamaa nostaa etätyön houkuttelevuuden kiinnostavana trendinä.

– Etätyömahdollisuuden sisältävien työpaikkojen määrä on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Moni työnantaja ei kuitenkaan hyödynnä paikkariippumattomuutta työnhakijoiden houkuttelussa. Etä- tai hybridityöstä kannattaa siis ehdottomasti kertoa konkreettisesti työpaikkailmoituksessa.