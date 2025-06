Tämä salaperäinen sijoittaja haluaa ostaa Nord Stream 2:n tehdäkseen siitä neutraalin

Miamilainen liikemies Stephen Lynch maksoi toukokuun alussa Gazpromin tytäryhtiö Nord Stream AG 2:n velat. Nyt hän aikoo ostaa Nord Stream 2 -kaasuputken irrottaakseen sen muodollisesti Venäjän vaikutuksesta. Silloin kaasu voisi virrata Venäjältä Eurooppaan muodollisesti ”amerikkalaista” kaasuputkea pitkin.

Kulisseissa toimimaan mieltyneen Lynchin ostoaikeet tulivat tietoon jo marraskuussa 2024. Toukokuussa hän saapui Berliiniin keskustelemaan kaasuputken ostamisesta ja korjaamisesta. Putken ostamiseksi Venäjällä 20 vuotta aina vuoteen 2019 saakka asunut Lynch tarvitsee vielä Yhdysvaltain ulkomaisen omaisuuden valvontaviraston OFACin hyväksynnän. Kirjeessään virastolle hän mainitsee perusteeksi mahdollisuuden ”poistaa putken venäläisyys”, toisin sanoen tehdä siitä amerikkalaisen.

Ekonomisti Sergei Vakulenkon mukaan Gazprom saattaa antaa projektinsa amerikkalaissijoittajalle pelkästään sen vuoksi, että muuten se voi jäädä ottamatta koskaan käyttöön.

– Stephen Lynchin näkökulmasta tilanne on tämä: ”Toverit, tämä on salkku ilman kahvaa. Ette pysty kiinnittämään sitä itse. Ilman meidän apuamme kaasu ei virtaa tämän putken läpi. Jos me osallistumme siihen, voimme päästä sopimukseen. Te hyödytte siitä, että kaasulla on mahdollisuus virrata Yhdysvaltojen ja amerikkalaissijoittajien hallinnoiman putken läpi. Ilman sitä kaasunne jää Jamalin soiden alle. Tämä on teidän tilaisuutenne, venäläistoverit”, kuvailee Vakulenko.

Hänen mukaansa amerikkalaisinvestoijien hallinnassa Nord Stream 2:sta tulisi ”neutraali”. Yhdysvaltojen läsnäolo takaisi, ettei putkea käytettäisi geoekonomisena aseena.

– Ja Yhdysvallat toimisi takaajana, että kaikki on tyyntä ja toimii. Se on pelkkää puhetta, mutta voi kuulostaa uskottavalta. Päälogiikka on siinä, että Venäjälle putkella ei ole mitään arvoa, koska yhtiö on konkurssissa. Jos konkurssiyhtiön omaisuus menee myyntiin, sen aiemmilla omistajilla ei ole mitään valtaa omaisuuden käyttöön, Vakulenko jatkaa.

Toukokuun alussa Washingtonin ja Moskovan edustajat neuvottelivat mahdollisesta Yhdysvaltojen avusta Venäjän kaasutoimitusten palauttamiseksi Eurooppaan. Sen toteuttamiseksi täytyy kuitenkin ylittää monta estettä, mukaan lukien syyskuun 2022 sabotaasin seurausten korjaaminen. Samaan aikaan EU keskustelee Nord Streamin infrastruktuurin asettamisesta pakotteiden kohteeksi.