Tämä Picasson maalaus katosi matkalla taidenäyttelyyn Granadaan

Pablo Picasson maalauksen ilmoitetaan kadonneen Espanjassa matkalla Madridista Granadaan taidenäyttelyyn. Poliisi tutkii epäiltyä vuonna 1919 Picasson tekemän Asetelma kitaran kanssa -maalauksen varkautta, jonka epäillään tapahtuneen autosta yöllä vain noin 25 kilometrin päässä määränpäästään.

Arvoltaan 600 000 euron pienikokoista (12,7 cm kertaa 9,8 cm) maalausta oltiin kuljettamassa CajaGranada -säätiön näyttelyyn nimeltä Bodegon: La eternidad de lo inerte (Asetelma: elottoman ikuisuus). Henkilökunta huomasi maalauksen puuttuvan purkaessaan teoksia laatikoista.

Picasson työ oli peräisin yksityiskokoelmasta yhdessä 57 muun työn kanssa. Se pakattiin 25. syyskuuta ja lähti Madridista 2. lokakuuta kahden kuriirin kuljettamana. Normaalisti vain neljän tunnin ajomatka sisälsi suunnittelemattoman yöpymisen Deifontesin pikkukaupungissa. Kuriirien ilmoitetaan nukkuneen vuorotellen pakettiautossa vartioidakseen lastiaan, jonka kokonaisarvo oli yli kuusi miljoonaa euroa.

Nyt poikkeaminen suunnitelmasta on poliisin tutkimusten keskipisteessä. Deifontesin pormestari Paco Tenorio ihmetteli myös pysähdystä kertoen, että Granadaan on sieltä vain reilun vartin ajomatka.

Ajoneuvo saapui CajaGranadan kulttuurikeskukseen seuraavana aamuna. Säätiön mukaan kaikki teokset purettiin videokameroin valvotulla alueella ja luovutettiin näyttelyn johtajalle, joka kuittasi toimituksen. Koska laatikoita ei ollut numeroitu, oli henkilökunnan mukaan mahdotonta varmistaa, vastasiko niiden sisältö lähetysluetteloa avaamatta niitä.

Laatikot pysyivät sinetöityinä ja valvottuina viikonlopun yli. Kun kuraattorit purkivat ne 6. lokakuuta, Asetelmaa kitaran kanssa ei löytynyt. Säätiö ilmoitti puuttumisesta heti poliisille. Rikostutkijat analysoivat valvontavideoita ja reittilokia selvittääkseen, missä katoaminen on tapahtunut. Yhtään pidätystä ei ole toistaiseksi tehty.