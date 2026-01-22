Tämä on Suomen kallein hanaolut

Tamperelainen Olutravintola Konttori on ottanut myyntiin alaskalaispanimo Anchorage Brewing Companyn kuuluisan Blessed-oluen, jonka vuosikerta 2025 on pisteytetty maailman parhaaksi.
Konttorilla se maksaa 11 euroa desilitralta. Kyseessä onkin kallein Suomeen koskaan tuotu hanaolut, Konttorin päällikkö ja osakas Antti Hannula paljastaa tiedotteessa.
Ravintola kertoo myyvänsä tuotetta lähes omakustannehintaan.
– Haluamme tuoda harvinaisia makuelämyksiä harrastajien lisäksi myös sellaisten asiakkaiden ulottuville, jotka eivät muuten tulisi tällaisiin tuotteisiin tarttumaan. Oluttietoisuutta voi levittää laajemmalle juuri tällaisten markkinointitempausten kautta, Hannula sanoo.
Blessed (2025) on harvinaisuus koko Euroopan mittakaavassa. Suomessa hanaversiota tarjoaa tänä vuonna kaksi olutravintolaa.
Tiedotteessa kerrotaan, että viime vuoden Blessed on pidempään kypsytetty ja huomattavasti vahvempi kuin vuoden 2024 vuosikerta.
Kookoksella sekä vaniljalla maustettu imperial stout on kypsynyt 33 kuukauden ajan Heaven Hill- ja Russell’s Reserve -tislaamojen bourbon-tynnyreissä.
– Tämä vuosikerta on vahvuudeltaan peräti 21-prosenttisia, kun viimevuotinen oli 16-prosenttinen. Tynnyrit ovat olleet erityisen anteliaita, valaisee Hannula.