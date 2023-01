Tämä on sodassa elämän ratkaiseva sana – venäläinen ei osaa ääntää sitä

Miten ukrainalaiset erottavat rintamalla ja arjessa ukrainalaisina esiintyvät venäläiset omistaan?

Sota on tuonut palianytsia-sanan uuteen arvoon. Palianytsia, паляниця, on ukrainalainen perinteinen vehnäleipä.

Palianytsian lausuminen toimii epävirallisena testinä ja salasanana, koska venäläiset lausuvat sen ”väärin”, esimerkiksi palianitsa-tavalla. Rintamalla tätä väärin lausumista saattaakin tunnistustilanteessa seurata kuula.

Palianytsia on siten uusi shibbolet. Raamatun Tuomarien kirjassa kerrotaan näin:

Kun joelle saapui pakenevia miehiä, jotka pyysivät päästä yli, gileadilaiset kysyivät jokaiselta: »Oletko efraimilainen?» Jos mies vastasi kieltävästi, 6he käskivät hänen sanoa »shibbolet». Jos hän sanoi »sibbolet», kun ei osannut ääntää oikein, he ottivat hänet kiinni ja tappoivat.

Suomalaiset ovat tunnetusti kehottaneet tarkistustilanteissa venäläisiä luettelemaan numeroita. Jos vastaus on ”juksi, kjaksi…”, se ei ole tietänyt hyvää. Myös höyryjyrä-sanaa on käytetty shibboletina, koska se on venäläiselle lähes mahdoton lausua.

Next time, Mr. Minister @BWallaceMP, ask to say the word "palianytsia” before you will start the conversation. Despite all attempts of Russian disinformation, the world can see that the truth is behind #Ukraine. https://t.co/gTjJ1Yz5Q5 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 17, 2022