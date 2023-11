Tämä on Nasan uusi suunnitelma matkoille Kuuhun

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on aloittamassa miehitetyt Kuulennot yli 50 vuoden tauon jälkeen, mutta 2020-luvun avaruusmatkailu tulee tapahtumaan toisenlaisissa merkeissä kuin 1960- ja 70-luvuilla. The Washington Postin mukaan Amazon-miljardööri Jeff Bezosin omistama Blue Origin-avaruuslaitevalmistaja on kehittämässä Nasan käyttöön vallankumouksellista teknologiaa, joka toteutuessaan mahdollistaisi paitsi nykyistä edullisemmat avaruuslennot, myös huomattavasti pidemmät tehtävät.

Blue Originin suunnitelmassa kuun kiertoradalle laukaistaisiin Blue Moon-kuumoduuli. Maapalloa kiertävä miehittämätön kuljetusalus lentäisi astronauttien tehtävien edellä täyttämässä moduulin ajoaineella, minkä jälkeen moduuli kiinnittyisi Nasan kaavailemaan Kuuta kiertävään pieneen avaruusasemaan. Kunhan astronautit ovat saapuneet asemalle omalla aluksellaan, laskeutuvat he Kuun kamaralle Blue Moon-moduulilla. Tehtävän päätyttyä ja astronauttien palattua takaisin maahan, jää moduuli Kuun kiertoradalle. Kuljetusalus palaa taas takaisin kiertämään maapalloa, jossa se tankataan. Prosessi toistuu seuraavalla tehtävällä.

Samaa kuumoduulia voidaan Blue Originin mukaan siis käyttää lukuisia kertoja hoitamalla sen tankkaus suunnitelman mukaisesti avaruudessa. Nasa on jo tukenut hanketta miljardisummin, sillä saman Blue Moon-moduuli hyödyntäminen useilla lennoilla mahdollistaisi ihmisen pitkäaikaisemman läsnäolon Kuussa ja sen ympärillä.