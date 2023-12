Tämä on jouluviikon ruuhkaisin päivä Alkossa

Joulu on Alkossa vuoden kiireisin sesonki. Alko kertoo tiedotteessaan, että myynnin arvioidaan kasvavan 150 prosentilla normaaliin ajanjaksoon verrattuna. Lähes kaikkien tuoteryhmien myynti kasvaa.

Jouluviikolla Alkossa ennustetaan asioivan noin 1,8 miljoonaa asiakasta, kun keskimäärin Alkossa käy noin miljoona asiakasta viikossa. Vilkkain päivä on perjantai 22. joulukuuta, jolloin myymälöissä ollaan valmiita palvelemaan noin 470 000 asiakasta.

– Juomavalinnoissa kannattaa ehdottomasti hyödyntää meidän asiantuntevia myyjiämme. Saman palvelun saa myös meidän chat-palvelussamme verkkosivuillamme, jos haluaa valmistautua myymäläkäyntiin jo ennakkoon, vinkkaa tuoteviestintäpäällikkö Anri Lindström.

Punaviini on Alkon mukaan joulun suosittu juoma. Kahdella joulunalusviikolla punaviinin kysynnän ennakoidaan olevan noin 1,8 miljoonaa litraa, kun normaalina ajankohtana kysyntä on noin 700 000 litraa. Toinen joulun vakioruokajuoma on olut, jonka kysyntä kaksinkertaistuu.

– Samppanjan kuplista nautitaan yli kolminkertaisesti normaaliin verrattuna. Portviinit, liköörit, madeirat ja sherryt ovat itseoikeutettua seuraa joulun makeille herkuille ja näiden juomien myynti kasvaakin ihan merkittävästi normaaliin ajanjaksoon verrattuna. Konjakit, viskit ja rommit löytävät tiensä usein lahjapakettiin.