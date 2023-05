Tämä on Belgorod-22, Venäjän ydinasevarasto vain kilometrien päässä taistelusta

Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt vahvistamattomia väitteitä, joiden mukaan Venäjä tyhjentäisi ydinasevarastoa Ukrainan rajan lähellä olevalla Belgorodin alueella. Venäjän ydinaseiden asiantuntija Pavel Podvig suhtautuu väitteisiin epäillen.

Kyseessä on yllä olevassa satelliittikuvassa näkyvä Belgorod-22. Myös Objekt 1150 -nimellä tunnettu kuuden bunkkerin tukikohta sijaitsee vain noin kahdeksan kilometrin päässä Graivoronin kaupungista, jossa venäläiset ovat taistelleet Kremliä vastustavina ”kapinallisina” esittäytyneitä taistelijoita vastaan eilen ja tänään. Useimpien asiantuntijoiden mukaan on ilmeistä, että kyse on Ukrainan masinoimasta operaatiosta.

Moskova on väittänyt tilanteen olevan jo hallinnassa. Taistelijoiden on taas kerrottu kaivautuvan asemiin Belgorodissa ja jatkavan hyökkäystä.

YK:n aseistariisuntaohjelman vanhempana tutkijana toimivan Podvigin mukaan Belgorodin ydinasevarastolla on tilat vähintään kymmenille ydinkärjille. On kuitenkin epäselvää, paljonko aseita paikalla on – tai onko niitä enää lainkaan.

Jos aseita olisi joka tapauksessa nyt siirretty pois, olisi kyse hänen mukaansa ollut näkyvästä operaatiosta.

– Siihen kuuluisi autokolonnia vartijoineen. Lähellä oleva tarkkailija huomaisi liikkeet, mutta ne tunnistettaisiin myös Yhdysvalloissa teknisin keinoin, Pavel Podvig toteaa Twitterissä.

Tällaista liikehdintää olisi mahdotonta erottaa aseiden käytön valmistelusta. Tässä tilanteessa Yhdysvallat myös asiantuntijan mukaan älähtäisi.

Podvig toivookin hartaasti, että paikalla ei enää ole ydinaseita. On kuitenkin hyvinkin mahdollista, että niitä on.

– Tähän on kuitenkin liian vaikea luottaa. Harva olisi uskonut helmikuussa 2022, että tämä paikka voisi olla minkäänlaisessa vaarassa. Jos siellä on aseita, voi olla turvallisempaa pitää ne siellä, ainakin lyhyellä tähtäimellä. Kyse on vahvasti suojatusta laitoksesta, joka voidaan turvata tehokkaasti, hän pohtii.

Venäjällä ydinaseiden turvallisuudesta vastaa puolustusministeriön 12. pääosasto eli 12 GUMO. Sen Belgorod-22:ta suojaava yksikkö 25624 on Pavel Podvigin mukaan ollut aktiivinen ja sen toiminnasta on kerrottu 12 GUMO:n Telegram-kanavalla viimeksi marraskuussa 2022. Tämäkään ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että tukikohdassa on ydinaseita.

Belgorod-22 on niin sanottu kansallisen tason ydinaseiden keskusvarasto. Tosipaikassa aseita siirrettäisiin sieltä ”sisarvarastoille” ilmavoimien tukikohdassa Morozovskissa tai laivastotukikohdassa Novorossijskissa. Pavel Podvig arvioi, että varastolle on myös voitu sijoittaa Venäjän Kurskin Iskander-ohjusprikaatille tarkoitettuja ydinkärkiä.

Strictly speaking, weapons stored there would be considered non-deployed. Normally, Belgorod-22 would deliver weapons to its two "daughter" base-level sites – Morozovsk (air force, Su-34?) and Novorossiysk (navy). 2/ — Pavel Podvig (@russianforces) May 23, 2023

Belgorod-22 has six large bunkers, so it may be capable of storing at least dozens of weapons. But we don't know how many are actually there. Or, indeed, if there are any weapons there at all. 4/ — Pavel Podvig (@russianforces) May 23, 2023