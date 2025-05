Tämä lelu voi syövyttää lapsesi ruokatorven – poista heti käytöstä

Lapsille tarkoitetusta lelusta on löytynyt turvallisuuspuutteita, jonka vuoksi se vedetään myynnistä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kertoo asiasta sivuillaan.

Takaisinvedettävä tuote on nimeltään Butterfly Led Light Up Braided Hair Extension. Kyseessä on paristolla toimiva led-valollinen hiuskoriste.

Tukesin mukaan tuotteen nappiparistoihin pääsee käsiksi helposti ilman työkaluja. Nappiparistot voivat nieltynä syövyttää voimakkaasti lapsen kudosta, kuten ruokatorvea.

Edellä mainittujen puutteiden vuoksi Tukes kehottaa poistamaan tuote käytöstä välittömästi. Tuotetta on myyty kiinalaisella Shein-alustalla. Suomessa tuotteen vastuuyrityksenä toimii sen eurooppalainen tytäryritys Shein EU.

– Markkina-alusta pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen. Markkina-alusta antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista, Tukes kertoo.

Kuluttajia kehotetaan olemaan yhteydessä Shein EU:hun. Vaarallisen tuotteen myynti Shein-alustalla on lopetettu.