Kuva takaisinvedettävästä tuotteesta. TUKES

Tämä laturi voi aiheuttaa tulipalon – poista käytöstä heti

  • Julkaistu 19.08.2025 | 12:58
  • Päivitetty 19.08.2025 | 12:59
Tuote ei täytä turvallisuusvaatimuksia.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoittaa puutteellisesta USB-latauslaitteesta.

Laitteessa olevien puutteiden vuoksi se ei täytä turvallisuusvaatimuksia, jonka vuoksi laite on vedetty pois myynnistä.

Pahimmillaan puutteet voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Kuluttajia kehotetaan poistamaan tuote käytöstä välittömästi.

Takaisinvedettävän tuotteen nimi on Redcube SP-UH33, Latauslaite, USB. Viivakoodi on 4606333016358.

Tuotteen vastuuyritys on Aiffi Oy. Yritys pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen.

Tuotetta on myyty Vantaan vahinkotavarakeskuksessa.

– Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes ohjeistaa sivuillaan.

