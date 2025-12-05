Verkkouutiset

Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen Helsingissä 13. marraskuuta. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Tämä Lasse Lehtosen tilanteesta tiedetään nyt

  • Julkaistu 05.12.2025 | 15:51
  • Päivitetty 05.12.2025 | 16:00
  • Kela
Kelan pääjohtajan paluu työmatkalta Brysselistä keskeytyi.
Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen paluumatka Brysselistä Helsinkiin on keskeytynyt, Kela kertoo tiedotteessa. Lehtonen oli työmatkalla Brysselissä tiistaista 2. joulukuuta alkaen, jossa hän osallistui Care Summit Brussels -tapahtumaan. Lehtosen piti palata Suomeen 5. joulukuuta, mutta tällä hetkellä Lehtonen on edelleen Brysselissä.

Tarkempaa tapahtumien kulkua selvitetään Kelassa, ja Kela tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa tilannekuvan tarkentamiseksi.

– Selvitämme nyt tarkemmin, mistä on kyse. Mahdollisia jatkotoimenpiteitä arvioimme lisätietojen pohjalta, kertoo tiedotteessa Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas.

Tämänhetkisen tiedon mukaan aiemmin tiedotettu Lasse Lehtosen poissaolo jatkuu sunnuntaihin 7. joulukuuta, ja tänä aikana hänen sijaisenaan toimii johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma. Kelan toiminta jatkuu normaalisti, eikä tilanteella ole vaikutusta Kelan päivittäiseen työhön tai palveluihin.

Ilta-Sanomien mukaan poliisit saattoivat Lehtosen pois koneen lähtöportilta Brysselistä. Lento lähti Brysselistä tänään kello 11.15 paikallista aikaa.

Lasse Lehtosen läheinen on ottanut yhteyttä IS:ään ja kertonut keskustelleensa lentokentän lääkärin kanssa. Läheisen mukaan tilanteessa on ollut kyse terveysasiasta.

