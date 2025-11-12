Talvimyrskyt voivat yllättää sähkökatkolla – näin varaudut

Sähkönmyyntiyhtiö Nordic Green Energy muistutaa, että lähestyvän talven myrskyt saattavat aiheuttaa sähkökatkoja haja-asutusalueilla, joissa sähköverot ovat edelleen usein pylväästä toiseen kulkevina ilmajohtoina.

Paikallinen sähkönsiirtoyhtiö huolehtii sähköverkon kunnossapidosta ja vikojen korjaamisesta, kun taas sähkönmyyjä vastaa sähkön toimittamisesta asiakkaalle, neuvoo kulutuksessa ja asiakkuuteen liittyvissä asioissa.

– Myrskyn aikana ja sen jälkeen asiakkaan kannattaa seurata oman sähkönsiirtoyhtiönsä tiedotteita korjaustöistä ja turvallisuusohjeista. Me taas sähkönmyyntiyhtiönä pyrimme tarjoamaan ajankohtaista tietoa ja energianeuvontaa, jotta poikkeustilanteisiin voi varautua mahdollisimman hyvin, sanoo Nordic Green Energyn kuluttajaliiketoiminnan johtaja Marcus Mäkynen.

Sähkökatkoihin kannattaa varautua oman asuinalueensa olosuhteiden mukaan. Sähkökatkoista toistuvasti kärsivällä alueella voi varautua hankkimalla aggregaatin, jonka avulla esimerkiksi kylmälaitteita voi pitää päällä pidemmänkin katkon yli.

Toinen varasähköä tarjoava tekninen ratkaisu on häiriöttömän sähkönsyötön laite eli UPS, joka tarjoaa varaenergiaa akkukapasiteettinsa mukaan sähkökatkon aikana. Lisäksi se suojaa arvokkaita laitteita rikkoontumiselta myös ukkosella.

Jokaisessa kotitaloudessa on hyvä olla perusvarusteet, kuten varavirtalähde, taskulamppu ja kynttilöitä. Myrskyn uhatessa kannattaa varata myös juomavettä ja helposti säilyvää ruokaa siltä varalta, että vedenjakelu keskeytyy.

Kylmälaitteiden kanssa pärjää talvella helpommin, sillä ulkoilmaa voi hyödyntää tilapäiseen kylmätuotteiden säilytykseen. Kun sähkökatko pitkittyy, kodin lämpötilaa voi ylläpitää esimerkiksi takan avulla.

Puhelin on tärkein yhteyskanava poikkeustilanteissa. Sen toimintaa tukee ladattu varavirtalähde. Kannattaa myös hyödyntää sovelluksia, jotka helpottavat tiedonsaantia, kuten 112 Suomi -sovellus hätäpuheluihin ja vaaratiedotteisiin, sään seurantasovellus, sähkönsiirtoyhtiön tai sähkönmyyjän sovellus sekä Yle Areena viranomaistiedotteita varten,