Tältä Venäjän vallanvaihdos näyttäisi brittitutkijan mukaan

Jos Wagner-sotilasyhtiötä johtavan Jevgeni Prigožinin käynnistämä kapinahanke tai muut tapahtumat johtaisivat lopulta Vladimir Putinin syrjäyttämiseen, edessä voisi brittitutkija Sam Greenen mukaan olla useita vaihtoehtoisia skenaarioita.

– Politiikan tutkimuksen näkökulmasta se, kuka on vallassa, on vähemmän tärkeää kuin se, kuinka hän on valtaan päässyt, Lontoon King’s Collegen Venäjän politiikan professorina toimiva Greene twiittaa.

Mikäli Putin väistyisi Venäjän johdosta neuvotteluteitse, hänen seuraajansa perisi Greenen mukaan koko sen hallintokoneiston, joka Putinilla on ollut käytettävissään. Se tarkoittaisi muun muassa duuman, tiedotusvälineiden ja sortojärjestelmän totaalista valvontaa.

– Kaoottinen vallanvaihdos, jossa Putin joko pakotettaisiin väkivalloin väistymään tai hän pakenisi ehtimättä käydä neuvotteluja, tekisi sitä vastoin epätodennäköisemmäksi sen, että hänen seuraajansa saisi koko hallintokoneiston täyteen kontrolliinsa, Greene sanoo.

– Sekasortoisessa vallanvaihdoksessa seuraajan täytyisi kenties taistella ja/tai neuvotella saavuttaakseen järjestelmän keskeisten osien lojaliteetin sekä olla varuillaan sisäisten uhkien suhteen, hän päättelee.

Merkittävää on professori Greenen mukaan myös se, millaisen prosessin kautta Putinin seuraajan valinta tapahtuisi.

– Jos eliitti saavuttaisi yhteisymmärryksen tietystä ehdokkaasta, seuraajalla olisi vastaava valta-asema ja vaikutusvalta kuin Putinilla on tähän saakka ollut. Hänen odotettaisiin vastavuoroisesti suovan eliitille vähintään nykyisen vaurautensa ja etuoikeutensa – ellei enemmänkin, Greene sanoo.

– Mikäli eliitti jakautuu tai ei ehdi päätyä yhteen ehdokkaaseen, seuraajan olisi joko ostettava se uuden hallinnon taakse tai siirrettävä se syrjään arvaamattomin seurauksin. Ensimmäiset viikot ja kuukaudet olisivat todennäköisesti kriittisiä, hän toteaa.

Eliitin jakautuminen saattaisi hänen mukaansa avata tiettyjä mahdollisuuksia demokratialle, jos keskenään kilpailevat ryhmittyvät päätyisivät pönkittämään asemaansa vaalien kautta.

Näkemyksiin, joiden mukaan lännen kannattaisi nyt asettua Prigožinin puolelle, Greene suhtautuu ristiriitaisesti.

– Se, että päästäisiin eroon Putinista, avaisi toki muutoksen mahdollisuuden. Voi kuitenkin olla niin, että Prigožinista tai kenestä tahansa muusta seuraajasta olisi vielä vaikeampaa päästä eroon. Väkivaltainen vallanvaihdos ei välttämättä avaisi minkäänlaisia mahdollisuuksia.

