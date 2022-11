Tältä näyttää, kun S-300 pysäyttää Venäjän ohjuksen – asiantuntijalta havainto Puolan räjähdyksestä

Ukrainan ilmavoimat on julkaissut Twitterissä alla näkyvän videon venäläisvalmisteisesta S-300-ilmatorjuntaohjusjärjestelmästä pysäyttämässä venäläisen risteilyohjuksen Ukrainan taivaalla.

Puolaan lentäneen kahden ihmisen hengen vaatineen ohjuksen on arveltu olevan ukrainalaisten ampuma. Ohjuksen kappaleiden perusteella kyseessä saattoi olla juurikin S-300 ohjus. Ukrainan ilmapuolustus torjui eilen Venäjän risteilyohjuksia.

Puolustusasiantuntija, European Council on Foreign Relations -ajatushautomon vanhempi tutkija Gustav Gressel huomauttaa Twitterissä, että Puolan tapaukseen liittyy yhä paljon avoimia kysymyksiä.

Vaikka jäänteet viittaavatkin S-300-ohjukseen, pitää hän epätodennäköisenä, että Lvivin alueelle sijoitettu ilmatorjuntaohjusjärjestelmä pystyisi seuraamaan kohdetta niin kauas.

– Koska risteilyohjukset lentävät matalalla, ne jäävät horisontin taakse tai maaston peittoon (kukkulat, vuoret, rakennukset jne.). Siksi risteilyohjusten torjunta tapahtuu käytännössä todella paljon pienemmällä etäisyydellä, Gressel huomauttaa.

Hänen mukaansa S-300:n sadan kilometrin kantama on lähinnä teoreettinen. Järjestelmän tutkan on seurattava kohdetta osumaan asti. Esimerkiksi videolla näkyvä torjuntaohjus ehtii lentää vain joitakin sekunteja ennen osumaa.

– Länsi-Ukraina ei ole tasaista aluetta. Kukkuloita, joen uomia ja vastaavia on paljon. Jos ukrainalainen S-300 olisi pudonnut Puolaan, olisivat tapauksen yksityiskohdat varsin oleellisia sen arvioinnin kannalta. Missä kohde oli? Missä lavetti oli?, hän kysyy.

1/ Here you see an 🇺🇦 S-300 intercepting a 🇷🇺 cruise missile. Look how close the point of intercept is! In theory, S-300 has a range over 100km, but in practice, the radar needs to track and illuminate the target all the way to intercept. https://t.co/q1pvrgGyRx

4/ In fact I have my doubts that a S-300 based around Lviv could track a cruise missile that far away. But the debris found point towards S-300. What were they shooting at?

So let's wait what comes out of it. I have more questions than answers.

— Gustav C. Gressel (@GresselGustav) November 16, 2022