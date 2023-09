Talsa: Yhä useampi eläkeläinen jatkaa työelämässä

Työelämässä jatkaminen virallisen eläkeiän saavuttamisen jälkeen on yleistynyt koko ajan, kertoo Taloussanomat.

Eläkeliiton ja Eläketurvakeskuksen tutkimusten mukaan useampi kuin joka kymmenes – noin 12 prosenttia – työeläkettä saavista tekee töitä ainakin 68-vuotiaaksi saakka.

Parhaimmillaan eläkeläisen on mahdollista päästä jopa kymmenien tuhansien eurojen vuosiansoihin osa-aikaisella työskentelyllä.

Jopa yli 90-vuotiaista osa on työelämässä. Heitä on tilastojen mukaan 17 henkilöä.

Eläkettä saavien, töissä yhä jatkavien määrä on viime vuosina tasaisesti lisääntynyt, mutta Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto arvioi, että määrä kääntyy pian laskuun.

Hänen mukaansa syynä on eläkeiän nousu.

– Se todennäköisesti vähentää eläkkeellä työskentelyä. Mitä vanhempana ihmiset pääsevät eläkkeelle, sitä vähemmän heillä on työintoa. Toisaalta ihmiset ovat yhä pidempään yhä hyväkuntoisempia, Kannisto sanoo.

Kanniston mukaan valtaosa eläkkeellä töitä tekevistä on sellaisia, joilla on takana pitkä yhtäjaksoinen työura. He jatkavat hänen mukaansa usein samalla alalla kuin työelämässä.

Yrittäjät ovat Kanniston mukaan selkeästi erottuva ryhmä. Tilastojen valossa todennäköisimmin iäkäs työllinen on miespuolinen yrittäjä.

Kannisto sanoo, että jos on tehnyt koko elämäntyönsä omassa yrityksessä, siitä on saattanut tulla kuin oma lapsi, josta on vaikea luopua. Etenkin jos perheestä ei löydy yritykselle jatkajaa.