Talsa vertasi: Junamatka voi olla kallis autoon verrattuna

VR:n uusi hinnoittelumalli on herättänyt laajaa keskustelua junalippujen hinnoista, uutisoi Taloussanomat. Uudessa mallissa lippujen hinnat määrittyvät entistä enemmän kysynnän mukaan, ja tämä on puolestaan kasvattanut hintaeroja saman reitin sisällä. Uudistuksella VR pyrkii lisäämään hiljaisempien aikojen matkustajamääriä. Ruuhkaisinta on perjantaisin ja sunnuntaisin.

Kesälomamatkaa suunniteltaessa junan vaihtoehtona on usein auto. Polttoainekustannuksien lisäksi automatkailuun liittyvät kuitenkin myös auton muut sivukulut, kuten vakuutus, autovero, rengaskulut ja auton arvon alentuminen kilometrien karttuessa.

Esimerkiksi nelihenkisen perheen yhdensuuntainen junamatka Helsingistä Ouluun tämän viikon sunnuntaina kustantaisi jopa 310,20 euroa. Yksin matkustavalle hintaa kertyisi 96,40 euroa. Lipun varaaminen hyvissä ajoin tuo kuitenkin selvää säästöä, sillä nelihenkisen perheen Oulun-lippu kustantaisi kuukauden kuluttua edullisimmillaan 83 euroa, ja kalleimmillaan puolestaan 179 euroa. Yksin matkustavalle hintaa kertyy halvimmillaan 25,90 euroa, kalleimmillaan 55,90 euroa. Hintojen erot johtuvat vuorokauden sisällä tapahtuvista hintojen heilahteluista, jolloin parhaaseen matkustusaikaan myytävät liput ovat hintavampia.

Taloussanomien selvityksen mukaan halvemman 95E10-bensiinin keskihinta on tällä viikolla ollut noin kahden euron paikkeilla. Tällöin Helsingin keskustasta Oulun keskustaan kertyvä noin 600 kilometrin matka kustantaisi noin 84 euroa. Tiivistäen voidaankin siis todeta, että varsinkin perheen matkustusmuotona auto on junaa edukkaampi vaihtoehto, erityisesti silloin, jos lippuja ei pääse varaamaan ajoissa. Lisäksi myös itse lomakohteessa autotta liikkuminen voi tuoda lisäkustannuksia esimerkiksi paikallisbussin tai taksin hintana.

Yksin matkustavalle juna on puolestaan useimmiten edullisempi vaihtoehto varsinkin silloin, jos matkan varaa hyvissä ajoin etukäteen.