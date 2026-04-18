Talsa: Pitääkö kirjolohen nimi muuttaa?

Kuopiolaisen kalaruokatalo Kalavapriikin ehdotus kirjolohen nimen vaihtamisesta ”suomenloheksi” on herättänyt keskustelua, kertoo Taloussanomat.

Nimen vaihtaminen korostaisi lohen kotimaisuutta ja tekisi eroa tuontiloheen, sanoo Kalavapriikin toimitusjohtaja Jari Korhonen.

Kirjolohi on saanut nimensä presidentti Urho Kekkoselta, joka nimesi aiemmin sateenkaarirautuna tai forellina tunnetun kalan vuonna 1965 kirjoloheksi.

Osa suomalaisista suhtautui ehdotukseen nimen vaihtamisesta kielteisesti.

– Tähän tarvitaan konsulttiyhtiö valtion toimesta sekä EU-rahaa. 5 vuoden jälkeen voi ministeriö alkaa miettimään nimeämistä ja perustaa uuden toimikunnan. Toki uusi konsulttiyhtiö tarvitaan ja tätä asiaa veivataan sitten muutama hallituskausi ja päädytään, että kirjolohi on kirjolohi, kuvaili yksi nimenvaihtoa kommentoinut.

Toisaalta ehdotus sai myös kannatusta. Osan mielestä ”suomenlohi” voisi olla hyvä kauppanimi. Osa vastaajista taas kannatti palaamista alkuperäiseen nimeen, sateenkaarirautuun.

Suomalaiset kuluttavat eniten kalaa koko Euroopan unionissa, noin kaksi kertaa enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Suomessa syödään lisäksi paljon ulkomaista kalaa, kuten norjalaista lohta.

Nimenmuutosehdotuksella haluttiin siis korostaa kirjolohen suomalaisuutta ja erottaa se tuontilohesta. Korhosen mukaan uudelleennimeäminen kertoisi myös suomalaisen ruoantuotannon arvostuksesta ja suomalaisen ruokakulttuurin kehittämisestä.