Talsa: Ota nämä asiat huomioon tilatessasi taksia

Epäselvyydet, väärinkäytökset ja turvallisuushuolet taksialalla ovat puhuttaneet runsaasti ja liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) on ilmottanut ministeriön tutkivan lakimuutoksia, joilla luottamusta taksialaan voidaan palauttaa.

Helsingin kaupunki puolestaan aikoo selvittää tilannteen päärautatieaseman taksitolpalla, jonka ongelmista on puhuttu jo pitkään. Kuskit ovat muun muassa kilpailleet asiakkaista käymällä toisiinsa käsiksi.

Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen sanoon Taloussanomien haastattelussa, että Helsingin rautatieaseman ongelmat leimaavat koko alaa liikakin.

– Julkinen keskustelu johtaa siihen, että kun Helsingin rautatieasemalla taksinkuljettajat riitelevät keskenään ja käyttävät ryöstöhinnoittelua, Tohmajärvellä eläkeläinen ei uskalla käyttää taksia, kun pitää niitä kaikkia roistoina, Koskinen toteaa.

Koskisen mukaan kaikki asiakkaat eivät ole tottuneet reilut viisi vuotta sitten uudistettuun hinnoitteluun, joka lisäsi asiakkaan vastuuta taksin valinnassa.

Koskisen mukaan halvin tapa saada taksi on käyttää taksiyhtiöiden älypuhelinsovelluksia, jotka ovat lisämaksuttomia. Puhelinsoitolla tilaamisesta tulee lisämaksu. Taksitolppaa Koskinen ei suosittele, koska silloin pitäisi osata valita taksi, jottei hinnassa tai palvelussa tule ongelmia.

Jos taksin ottaa tolpalta, kannattaa varmistaa, että hinnasto on näkyvillä auton oikeassa takaikkunassa.

– Hinnastossa pitää kuitenkin olla isolla näkyvillä vertailuhinta, joka on laskettu 10 kilometrin ja 15 minuutin mukaan. Kaikki laskevat sen samalla tavalla, ja jos toisessa autossa vertailuhinta on 35 euroa ja toisessa 42 euroa, voi lähteä siitä, että se 35 euron auto on kaikissa tapauksissa halvempi kuin 42 euron auto, Koskinen sanoo.

Mitä turvallisuuteen tulee, Koskinen neuvoo valitsemaan tunnetun yhtiön taksin, joka on saavutettavissa kaikissa tilanteissa myös jälkeenpäin. Lain mukaan taksiyrittäjän tietojen pitää olla näkyvissä taksin hinnastossa auton ulkopuolella sekä myös auton sisällä. Myös kuitissa pitää lain mukaan olla yrittäjästä tarkat tiedot.

Myös taksiyhtiöiden logoihin kannattaa kiinnittää huomiota. Esimerkiksi Helsingissä hämmennystä ovat aiheuttaneet paikallista Taksi Helsinkiä muistuttavat Taxi Helsinki ja Taksi Helninki.