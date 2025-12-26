Talsa: Nämä joululahjat menivät heti myyntiin

Suomalaiset ryhtyvät myymään ei-toivottuja joululahjoja jo aattoiltana, kertoo netissä toimivan osto- ja myyntikauppapaikka Torin johtaja Jenni Tuomisto Taloussanomissa.

Erityisesti elektroniikkaa, kuten kahvinkeittimiä, urheilukelloja ja sähköhammasharjoja laitetaan myyntiin.

Elektroniikka on myös ostajien keskuudessa ollut suosituinta tänä vuonna. Jouluaattona ja joulupäivänä on etsitty myytävinä olevia pelikonsoleja, kuten PS5-laitteita sekä iPhoneja.

Myös viihde- ja harrastustavaraa sekä sisustustuotteita myydään joululahjojen jakamisen jälkeen runsaasti. Erilaisia vaaseja ja koruja ilmestyy myyntiin heti aattona.

Joululahjojen myyminen on melko yleistä. Tori teetti marraskuussa kyselyn, jonka mukaan 33 prosenttia vastenneista myi joululahjojaan eteenpäin.

Kyselyn mukaan 41 prosenttia joululahjansa eteenpäin myyvistä ei kerro siitä lahjan antajalle, sillä sitä pidetään epäkohteliaana eikä lahjanantajan mieltä haluta pahoittaa.

Eteenpäin myymisen lisäksi joululahjoja palautetaan ja vaihdetaan pian joulun jälkeen.

Stockmannin tavaratalon johtajan Mariela Nortaman mukaan suomalaisilla on yhä selkeämmät lahjatoiveet, mikä vähentää vaihtamisen ja palauttamisen määrää, sillä esimerkiksi oikea vaatekoko on lahjan antajalla usein tiedossa.

HOK-Elannon Prisma-ketjun ryhmäpäällikkö Jari Stenberg kertoo, että etenkin lahjaksi saatuja astioita, leluja ja kodinkoneita sekä vaatteita vaihdetaan ja palautetaan. Usein syynä on samanlaisen tuotteen löytyminen jo kotoa.