Talsa: 35 miljoonaa euroa maksanutta koulukeskusta käyttää 182 lasta

Kangasalan Lamminrahkaan on rakennettu uusi 35 miljoonaa euroa maksanut koulukeskus. Koulu on mitoitettu 800 oppilaalle, mutta sitä käyttää tällä hetkellä yhteensä vain 182 lasta, kun mukaan lasketaan päiväkoti- ja esiopetusryhmät. Suuri osa tiloista on tyhjillään.

Asiasta kertoo Taloussanomat, jonka mukaan massiivisen koulun rakentaminen on herättänyt ihmetystä, sillä Lamminrahkassa asuu vain 120 henkeä.

Koulun rehtorin Jarkko Liuhan mukaan Lamminrahkaan on suunniteltu tulevan 8000 asukasta. Tampereen puolella sijaitsevasta Ojalan uudesta kaupunginosasta pitäisi myös tulla lapsia uuteen kouluun, mutta asuinalueet eivät rehtorin mukaan ole lähteneet kasvamaan suunnitellussa mittakaavassa.

Toistaiseksi koulukeskusta käytetään väistötiloina muille Kangasalan kouluille.